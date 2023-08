Previsible relato de una relación condenada al fracaso

La protagonista, Rachel (Virginie Efra), una bella cuarentona a quien el reloj le juega cada vez más en contra cuando fantasea con su maternidad, es maestra y se ha enamorado de Ali (Roschdy Zem), exitoso diseñador industrial pero desafortunado en el amor. Se conocieron estudiando guitarra, concretan rápidamente, pero Ali no da señales muy claras de que la relación vaya a tener un gran futuro, o al menos no el tipo de futuro que pretende Rachel, cuyas urgencias son distintas. Además, el hombre es padre de una niña de casi cinco años, Leila, y mantiene una relación cordial con la ex esposa, Alice (Chiara Mastroianni). Ni siquiera hay posiblidad de lo que se denomina “familia ensamblada”, ya que Rachel no tiene hijos, y la pequeña Leila, si bien traba un buen aunque lento vínculo con ella, siempre se encargará de ponerla en su lugar, un espacio no muy distinto del de “la intrusa buena”. Hasta que, llegado en la historia ese punto que era tan claro desde el principio (salvo para Rachel), los sentimientos no tienen más remedio que reacomodarse.