Último cuatrimestre con récord de recitales

La semana pasada se empapeló la ciudad con carteles del line up completo del Primavera Sound , que tendrá como figuras principales a los veteranos The Cure y Blur , el primero el 25 de noviembre y el segundo el 26, en Parque Sarmiento. En su segunda edición local, el festival catalán elaboró un menú imperdible para amantes de los clásicos del rock y del pop, que combinará con grupos más noveles y sonidos actuales para apostar a gran mixtura de público.

En la primera jornada tendrá lugar la tercera visita a la Argentina de The Cure, la banda liderada por Robert Smith. Este concierto forma parte de la gira “Shows of a Lost World”, que replica el nombre de un álbum aún inédito, del que cada show ofrece cuatro canciones.

El propio Smith aseguró a sus fans que el recital será de dos horas o más, con lo que no faltarán los clásicos “Friday, I m in love”, “Boys Don’t Cry”, “The Lovecats”, “Just Like Heaven”, “Close to Me” y otras. Otros artistas de la primera noche serán Slowdive, Black Midi, Roisin Murphy, The Twilight Sad, Dillom, Conociendo Rusia, El Mató a un Policía Motorizado y Richard Coleman, entre otros.