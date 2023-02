En previa del diálogo político, CGT embolsa $4.000 millones para obras sociales y negocia más

La CGT consiguió del Gobierno 4 mil millones de pesos para blindar las cuentas de sus obras sociales y negocia con Sergio Massa otros $6 mil millones en lo inmediato. Son desembolsos del Tesoro no reintegrables comprometidos para este año por la administración de Alberto Fernández que, sin embargo, no reducen una deuda que la central obrera le achaca al Presidente por 16 mil millones de pesos que no ejecutó en 2022. Los pagos y el ritmo de su distribución forman parte de las negociaciones entre sindicatos tradicionales y el Frente de Todos en la previa del diálogo político en el PJ que arrancará este jueves.