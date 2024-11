Amador Sánchez Rico, embajador de la UE, admite interés en litio, cobre, hidrógeno y el GNL de Vaca Muerta

También fue director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y actualmente es embajador de la Unión Europea en la Argentina.

Amador Sánchez Rico Unión Europea entrevista Sebastián D. Penelli Energy Report El embajador Amador Sánchez Rico fue entrevistado por Energy Report durante el seminario del litio en Jujuy.

Periodista: ¿Cuál es hoy el peso inversor de la Unión Europea en la región y Argentina?

Amador Sánchez Rico: Desde la Unión Europea los primeros inversores extranjeros directos. Los 27 países de la Unión Europea invierten más en América Latina que en China, India, Japón y Rusia de manera acumulada. Somos el primer socio, el primer inversor extranjero directo en toda la región y de Argentina también. Casi un 50% del stock de inversión extranjera directa en Argentina proviene de la Unión Europea, y estamos en todas las provincias prácticamente: en 21 de las 24 hay empresas europeas. Estamos hablando de 800 o 900 empresas europeas generando cientos de miles de puestos de trabajo, directos o indirectos.

Periodista: ¿Y en cuanto a la minería?

A.S.R.: En el sector de la minería no hay tantas empresas europeas. No aquí, en el mundo. Si tú miras el ranking de empresas europeas en la minería, pues verás que tampoco hay muchas en el top 30. Hay mucha canadiense, australiana, china, estadounidense y suiza, un poquito, pero no hay tantas europeas. Lo que ha ocurrido es que ahora estamos en una no tormenta perfecta, sino en una conjunción de factores que yo diría muy interesantes. Uno es la geopolítica mundial, en el que la Unión Europea se encuentra en una encrucijada. Una encrucijada, por un lado tenemos a Rusia, por otro lado tenemos la mano de obra china, que también nos mantiene con mucha presión y con poca competitividad a nivel de la Unión Europea, y un paraguas de seguridad de Estados Unidos, que quizás de la noche a la mañana ya no podemos contar con él. Entonces tenemos que tomar el futuro por nuestras propias manos. Esta geopolítica mundial es desafiante y nos pone en una encrucijada a la Unión Europea: hace que tengamos que buscar socios confiables. ¿Y qué duda cabe? Que esta región, y sobre todo este país, tiene todo para calentar y para alimentar el mundo. Lo que el mundo necesita, incluido la Unión Europea, este país lo tiene en abundancia. Son necesidades que se pueden cubrir con abundancia por parte de Argentina.

Periodista: Pero por qué ahora, y no antes...

A.S.R.: Me vas a decir: 'tienes problemas en Europa y ahora miras a esta región'. Pues no, porque estoy diciendo que hay 900 empresas europeas aquí y eso no es de ayer. Hay algunas empresas europeas que llevan ya más de 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, que nos hemos alejado un poquito de esta región los últimos 20 años y que tenemos que volver a conectarnos. La geopolítica mundial, las necesidades europeas, la abundancia de recursos naturales de este país y unas herramientas que estamos poniendo en marcha que son muy interesantes, por ejemplo, el tema del RIGI, que lo estamos viendo con buenos ojos. Lo único que puede hacer el RIGI es favorecer todavía más estas inversiones. La agenda Global Gateway de la Unión Europea en inversiones responsables, es otro. Son inversiones que generan valor agregado, inversiones que tengan en cuenta los máximos índices o estándares de calidad, de condición laboral y de sustentabilidad. Ahí es donde nosotros apostamos, generando valor agregado y puestos de trabajo aquí. Eso es lo que ofrece la Unión Europea.

Periodista: En particular, ¿en qué tipo de productos minerales?

A.S.R.: Con la Mesa del Litio venimos trabajando. Empiezan a haber más empresas europeas en el sector de la minería en Argentina. Ejemplo, o sea, Eramet (Eramine Sudamérica, de Francia) abrió la planta de extracción directa de litio la localidad salteña de Güemes. En Jujuy está Techint (Luxemburgo), que ya están con tres proyectos. También está Stellantis (Países Bajos), que es una gran automotriz, un conglomerado de compañías automovilísticas que también está invirtiendo en litio y en cobre. Y esperemos que puedan también beneficiarse del RIGI y que también bancos europeos de desarrollo y de inversión, como el Banco Europeo de Inversiones, puedan también entrar en este tipo de ingeniería financiera.

(N. del R. En el marco de su plan estratégico Dare Forward 2030, Stellantis continúa invirtiendo en proyectos estratégicos de producción de cobre y litio en Argentina. Con una nueva inversión de u$s120 millones, que se suma a la ya realizada en febrero de 2023 de u$s155 millones, Stellantis aumentó su participación del 14,2% al 19,4% en McEwen Copper. De esta forma, Stellantis se mantiene como el segundo mayor accionista del proyecto y asegura parte del suministro sostenible de cobre de la mina Los Azules.)

Tras ese anuncio, el embajador de la UE Amador Sánchez Rico, la Jefa de Cooperación de la Unión Europea, Ilse Cougé; el asesor de la Unión Europea, Eduardo Barrera; el director general de Stellantis en Argentina, Rodrigo Perez Graziano; el Ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, y el Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno, visitaron el proyecto Los Azules en San Juan.

Los visitantes fueron recibidos por Michael Meding, gerente general del proyecto, junto a parte del equipo gerencial de Los Azules, quienes presentaron los planes de desarrollo y respondieron a todas las consultas. Durante el recorrido, se les mostraron las zonas de mineralización y el leach pad, así como el plan de producción proyectado, que estima una generación de más de 180.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Paño de prensa visita editable.mp4

Periodista: Hay algunos que dicen que Europa llega tarde a la minería en Argentina, ¿coincide?

A.S.R.: Nos hemos venido un poco alejando en los últimos 20 años. Pero estamos muy, muy, muy cercanos de ambos lados del Atlántico, aunque nos hemos venido un poquito alejando por diferentes razones. Creo que no es uno culpable del otro. Creo que en Europa hemos tenido muchos fuegos o muchas urgencias alrededor de la Unión Europea. Nos hemos venido ampliando hacia el este con nuevos países en la Unión Europea que quizás el radar o la prioridad que se le daba a esta región pues se ha quedado un poquito desdibujada. Hemos tenido muchos desafíos internos desde la crisis del euro, el Brexit, temas de terrorismo, temas de migración, muchos fuegos alrededor. Quiere decir que nos hemos venido quizás distanciando. Quizás también focalizando o una relación un poco distanciada porque nos concentramos demasiado en algunos temas que nos dividen en lugar de los que nos suman. Por ejemplo, a lo mejor, Venezuela. Y entonces creo que tenemos que apostar por una agenda un poco más positiva. El año pasado hubo una Cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Llevamos siete años sin organizarla. Creo que eso ya clamaba al cielo. Esperemos que va a haber una el año que viene. Hoy estamos en plena fase de acercamiento. Y con Argentina, el año pasado vino la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que ha repetido mandato y firmamos un memorándum de entendimiento en materia de minerales críticos, donde está evidentemente el litio. Y en materia de energía, donde está el GNL, pero también el hidrógeno verde. Y estamos ahora en plena fase de implementación.

Periodista: El interés del mundo en el litio argentino se observa en la cantidad de proyectos, ¿cree que es conveniente desarrollar baterías locales?

A.S.R.: El litio ha venido para quedarse y nosotros estamos totalmente comprometidos a seguir empujando, promoviendo una agenda verde competitiva. Una cosa no quita a la otra. El litio de por sí está generando una industrialización. Tú no te vas con el litio crudo, tú ya estás aquí generando e industrializando la economía, esa es la idea. Lo ideal sería que en el medio y largo plazo podamos ver baterías, células, baterías de litio que se fabriquen y se producan aquí en Argentina. Pero creo que eso ya es una apuesta a largo plazo y no es tan fácil porque las baterías también requieren de otros productos, que a lo mejor todos ellos no están tan presentes aquí. Nosotros queremos es apostar por inversiones que generen valor agregado en el país.

image.png

Periodista: ¿Cómo vienen las negociaciones respecto del acuerdo Mercosur-UE?

A.S.R.: Esperemos que los elementos explicados de geopolítica mundial ayuden todavía más a alinear los astros. Las sociedades de ambos lados del Atlántico, viviríamos muchísimo mejor con este acuerdo que sin él. Estamos hablando de mercados muy complementarios, de un mercado que sería un total de casi 800 millones de personas. Soy optimista por la situación geopolítica en la que estamos atravesando ahora y pensamos que ojalá, o esperando antes de fin de año poder dar una buena noticia al respecto.

Periodista: ¿Cuáles son las últimas trabas que presentaron?

A.S.R.: Hay cuatro o cinco bloques de discusión. Hay negociaciones técnicas en varios elementos, como el medio ambiente. Pero pienso que vamos a ser capaces de destrabar esto y poder pasar ya a la fase de ratificación, que es otra fase.

Periodista: ¿Hay posibiblidades que Europa se convierta en un futuro en un comprador de GNL de Vaca Muerta?

A.S.R.: Forma parte de este puzle, de este rompecabezas que mencionaba al principio. Claro que consumimos GNL, es mejor que el carbón, que el petróleo, pero no deja de ser una fuente de energía de transición. tenemos objetivos de convertirnos en el primer bloque a nivel mundial climáticamente neutro en el 2050. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a ir desenganchando también poco a poco de las energías o de los combustibles fósiles, como puede ser GNL. Pero sí que necesitamos evidentemente GNL. Ojalá que el GNL de Vaca Muerta estuviera llegando ahora a Europa. No es el caso. Digamos que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que tenemos por delante una agenda ambiciosa en materia de transición energética. Lo estamos viendo con mucho interés.

Periodista: ¿De qué depende?

A.S.E.: Lo que ha tenido que hacer Europa ante esta invasión en Ucrania ha sido, primero, diversificar sus socios. Y ojalá que en este caso hubiera estado Argentina para suplir el corte (de suministro de gas) que hemos hecho de Rusia. No es el caso, porque no están hechas las infraestructuras todavía, ni está todavía hecha la planta de liquefacción en Bahía Blanca o en Río Negro. Pero ojalá que hubiera estado. Por eso, hemos tenido que diversificar, apostar por las renovables. Hoy en Europa el 50% de la energía que consumimos viene de las renovables. Y lo que hemos tenido también es que apostar de una manera mucho más ambiciosa a la eficiencia energética.

Periodista: Por eso se firmó un memorando...

A.S.R.: Hemos firmado un Memorando de Entendimiento con Argentina el año pasado en materia de energía, aparte del tema de materiales críticos o de minería, y ahí está el GNL y el hidrógeno verde, queremos trabajar con eso, pero con nuestro calendario y nuestras prioridades.

Periodista: ¿Hay un interés de tener más presencia europea en al región para frenar el avance de China?

A.S.R.: Ya tenemos bastante trabajo aquí, en la Embajada y con los países de la Unión Europea, como para tener que ocuparme las inversiones de China. Insisto, tenemos un 50% prácticamente de inversión extranjera directa aquí de la Unión Europea. Pero no nos durmamos en los laureles. No pensemos que esto nos da todo tipo de garantía. Estamos hablando ahora de materiales críticos, estratégicos, donde la Unión Europea tiene que estar presente. Porque si no lo estamos, otros van a ocupar ese espacio.