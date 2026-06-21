EEUU defendió las exenciones petroleras concedidas a Irán mientras negocia un acuerdo en Suiza

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que permitir a Teherán exportar petróleo representa un beneficio limitado. Así justificó la estrategia de Washington para avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

La administración de Donald Trump sostuvo que el alivio parcial de las sanciones busca generar confianza con Irán sin comprometer la seguridad energética global ni la presión diplomática.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright , defendió este domingo la decisión de permitir que Irán vuelva a exportar petróleo y otros derivados como parte del acuerdo alcanzado entre ambos países , al asegurar que se trata de una concesión limitada destinada a facilitar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El funcionario respondió así a las críticas de sectores conservadores y de parte del electorado republicano, que cuestionaron el levantamiento parcial de las sanciones al considerar que reduce la capacidad de presión de Washington sobre Teherán.

"Sí, el hecho de que puedan vender petróleo y recibir pagos con mayor facilidad es un beneficio, pero no es un gran beneficio", sostuvo Wright durante una entrevista con Fox News.

El secretario explicó que la administración de Donald Trump busca generar un clima de confianza para avanzar en un acuerdo más amplio, con la expectativa de que Irán mantenga abierto el flujo del comercio energético internacional y evite acciones que alteren el mercado mundial del crudo.

EEUU e iran (1) EEUU e Irán están en Suiza negociando el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Chris Wright defendió el acuerdo petrolero con Irán ante las críticas

En ese sentido, destacó que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz continúa desarrollándose con normalidad, pese a las tensiones registradas en las últimas semanas.

"En las últimas 24 horas atravesaron el estrecho 67 buques petroleros, una cifra prácticamente igual a la registrada antes del conflicto", afirmó. No obstante, especialistas del sector energético señalaron que antes de la escalada regional transitaban diariamente entre 100 y 120 petroleros por ese corredor marítimo, considerado uno de los puntos estratégicos para el abastecimiento mundial de petróleo.

Wright admitió que algunas compañías navieras mantienen cautela por la situación de seguridad, aunque aseguró que Estados Unidos conserva la capacidad de garantizar la libre navegación en la zona. "¿Algunas embarcaciones están preocupadas? Claro. Pero podemos mantener abierto el estrecho de Ormuz con o sin Irán", afirmó el funcionario, quien además reiteró que Washington mantiene intacta su capacidad militar para neutralizar el programa nuclear iraní si las negociaciones fracasan.

Vance destacó "grandes avances" tras el inicio de las negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó este domingo que las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza dejaron "grandes avances" y expresó su confianza en que ambas partes puedan acercar posiciones para alcanzar un acuerdo que reduzca las tensiones en Medio Oriente.

Las conversaciones se desarrollan en el complejo de Bürgenstock, en Suiza, con la mediación de Catar y Pakistán. Se trata del primer encuentro de alto nivel entre Washington y Teherán desde la firma de un memorando de entendimiento alcanzado días atrás, que abrió una ventana de 60 días para negociar un acuerdo más amplio.

"El presidente Donald Trump nos pidió pasar página con Irán y construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional", sostuvo Vance durante una conferencia de prensa al finalizar la primera ronda de conversaciones. El funcionario añadió que en las últimas horas se registraron "grandes progresos", aunque evitó anticipar cuándo podría cerrarse un entendimiento definitivo.