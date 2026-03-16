Inauguraron el Instituto Vaca Muerta para formar técnicos clave para el desarrollo energético

La industria energética puso en marcha un nuevo centro de formación técnica en Neuquén destinado a capacitar trabajadores para el desarrollo del shale argentino. El proyecto fue impulsado por empresas del sector y busca formar entre 2000 y 3000 trabajadores por año.

La industria energética dio un nuevo paso en la consolidación del desarrollo del shale argentino con la inauguración del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) , un centro educativo destinado a capacitar a los trabajadores que demandará el crecimiento del principal polo hidrocarburífero del país.

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El acto de apertura se realizó en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén y estuvo encabezado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. También participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; los gobernadores de Neuquén y Río Negro; el intendente local y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, además de directivos de empresas del sector energético.

Durante su intervención, Marín remarcó el papel central de la formación técnica para sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región. “No hay crecimiento si no hay educación. No hay crecimiento si nosotros no trabajamos para darle las oportunidades a todas las personas”, afirmó el ejecutivo.

El nuevo instituto fue concebido como un espacio destinado a formar técnicos especializados para el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

El proyecto forma parte de una iniciativa conjunta de empresas del sector energético, que buscan fortalecer la formación de recursos humanos en áreas críticas para la actividad petrolera. Según explicó Marín, la capacitación es una condición indispensable para sostener el crecimiento del complejo energético.

El titular de YPF también hizo foco en la seguridad laboral dentro de la industria. “No hay curita que justifique un metro cúbico de petróleo producido ni un litro de nafta refinado. Es justamente por eso que necesitamos capacitar a todos los que trabajen en Vaca Muerta”, señaló durante el acto.

Un proyecto impulsado por la industria

El Instituto Vaca Muerta representa el segundo gran proyecto colaborativo impulsado por el sector energético, luego del desarrollo del sistema de transporte conocido como VMOS.

Durante la inauguración, Marín destacó que la iniciativa fue financiada principalmente por empresas privadas del sector energético. En ese sentido, sostuvo que el proyecto refleja un cambio en la forma en que la industria impulsa su propio desarrollo.

“Acá invertimos entre los privados. Se terminó lo que decíamos que buscábamos que el Estado bobo invierta por nosotros. Lo hicimos entre todos”, afirmó el ejecutivo.

El objetivo del instituto es contribuir a la formación de técnicos especializados que puedan incorporarse rápidamente a las operaciones del sector energético, reduciendo los tiempos de aprendizaje y mejorando la productividad en los yacimientos.

Un centro de formación especializado

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 2.625 metros cuadrados y fue diseñado específicamente para la capacitación técnica en actividades vinculadas al upstream petrolero.

Las instalaciones incluyen cuatro salas de simuladores, laboratorios de química aplicada y de automatización industrial, talleres mecánico y eléctrico, ocho aulas de formación y un auditorio con capacidad para cien personas.

La oferta académica inicial contempla siete trayectos de formación vinculados directamente con las operaciones en yacimientos. Entre las áreas de capacitación se encuentran perforación, fractura hidráulica, instrumentación, producción, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y seguridad operativa.

Cada uno de estos programas tendrá una duración aproximada de cuatro meses y estará orientado a brindar formación práctica para el trabajo en campo.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es el denominado “pozo escuela” ubicado en el área de Río Neuquén. Se trata de una instalación especialmente diseñada para que los estudiantes puedan practicar maniobras críticas en condiciones operativas reales.

Según explicaron desde el sector, este tipo de infraestructura es poco frecuente incluso a nivel regional y permitirá reducir la curva de aprendizaje de los trabajadores que ingresen a la industria.

Alta demanda para la primera camada

El interés por la nueva institución quedó reflejado en la cantidad de postulantes para la primera etapa de formación. Más de 17.000 personas se inscribieron para participar de los programas iniciales.

La capacidad del instituto permitirá capacitar entre 2000 y 3000 trabajadores por año, una cifra que busca acompañar la creciente demanda de mano de obra calificada que genera el desarrollo del shale argentino.

Desde la industria energética consideran que el Instituto Vaca Muerta puede convertirse en una pieza clave para sostener el crecimiento del sector en los próximos años.

En ese contexto, Marín sostuvo que el desafío que enfrenta la industria no es solo productivo, sino también generacional. “La industria energética tiene la obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso necesitamos educación”, concluyó.