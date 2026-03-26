Alerta para Lionel Scaloni: se lesionó un futbolista en el entrenamiento de la Selección argentina

El director técnico de la Albiceleste recibió una mala noticia tras la tercera práctica del plantel en Ezeiza a 24 horas del enfrentamiento ante Mauritania en la Bombonera.

La Selección Argentina se entrenó con normalidad este jueves en el predio de Ezeiza, a 24 horas de disputar el primer amistoso de la fecha FIFA contra Mauritania en la Bombonera. Sin embargo, la jornada sumó un nuevo dolor de cabeza para Lionel Scaloni debido a una lesión dentro del plantel .

Según informó el periodista Gastón Edul, Joaquín Panichelli sufrió una molestia física y será sometido a estudios médicos para determinar si podrá estar disponible en los compromisos de la Albiceleste, incluido el amistoso del martes frente a Zambia.

El delantero del Racing de Estrasburgo había sido convocado a último momento por el cuerpo técnico y se sumó a los entrenamientos con la ilusión de meterse en el equipo titular. Ahora, su presencia quedó en duda y todo dependerá del parte médico en las próximas horas.

“Estoy muy feliz de estar acá. Al final yo hago lo que tengo que hacer, esperando la noticia”, había declarado el ex River Plate, en relación con la posibilidad de integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo, que comenzará en menos de tres meses.

El conjunto dirigido por Scaloni se medirá ante Mauritania el viernes 27 de marzo desde las 20.15 en la Bombonera. El segundo partido será frente a Zambia , el martes 31, a la misma hora y en el mismo escenario.

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará en la doble fecha y explicó la cancelación de la Finalissima

A horas del amistoso frente a Mauritania, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi formará parte de los dos compromisos que disputará la Selección argentina en esta ventana FIFA. Aunque evitó asegurar si el capitán irá desde el arranque en el primero de ellos, sí remarcó que tendrá participación tanto este viernes como en el cruce del martes.

La palabra del técnico llegó en una conferencia atravesada por la cancelación de la Finalissima ante España, un partido que estaba en carpeta pero que terminó desactivándose en medio de la incertidumbre de los últimos días. Lejos de buscar responsables, Scaloni sostuvo que el contexto obligó a modificar los planes y que la prioridad pasó por encontrar una salida viable para no perder la fecha.

Según explicó, la decisión se tomó cuando quedó claro que no estaban dadas las condiciones para sostener el viaje y disputar ese encuentro. En ese marco, la alternativa fue reorganizar rápidamente dos amistosos en el país, una solución que, además, le permitirá al cuerpo técnico trabajar con más tiempo y observar de cerca a varios futbolistas.

El entrenador insistió en que la suspensión no respondió a una especulación previa, sino a una contingencia. De hecho, remarcó que la necesidad de salir a buscar rivales sobre la marcha demuestra que no había un plan alternativo ya armado, y también valoró que esta situación les permita a muchos jugadores reencontrarse con sus familias y convivir unos días más dentro del predio.

En ese sentido, sostuvo que la doble fecha puede ofrecer aspectos positivos en la antesala del Mundial 2026, sobre todo porque le dará la posibilidad de seguir viendo futbolistas que todavía pelean por un lugar.