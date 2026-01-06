El precio del cobre supera u$s13.000 la tonelada: los motivos de la escalada

Este nuevo escenario de precios representa una oportunidad estratégica para la minería argentina, que cuenta con algunos de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo.

Los precios internacionales del cobre alcanzaron niveles récord y volvieron a ubicarse en el centro de la escena minera global. En la Bolsa de Metales de Londres (LME) , el metal rojo superó los u$s13.000 por tonelada métrica , mientras que en el mercado de futuros COMEX (CME Group) se negoció por encima de los u$s6 por libra , impulsado por el temor a una escasez estructural y por la creciente preocupación en torno a la seguridad de suministro de minerales críticos .

Durante 2025, el cobre ya había acumulado una suba cercana al 40% interanual , consolidándose como uno de los metales con mejor desempeño. “Los precios del cobre tienen que subir más para persuadir a las mineras a generar una nueva producción significativa”, advirtió John Meyer , analista de SP Angel , al señalar que muchas minas operan desde hace años por encima de su capacidad de diseño, elevando los riesgos operativos.

El rally de precios se explica por una combinación de factores. Por un lado, las expectativas de una demanda explosiva vinculada a la inteligencia artificial, los centros de datos y los vehículos eléctricos . Por otro, las interrupciones en grandes minas, la falta de nuevas inversiones a gran escala y la incertidumbre geopolítica, que volvió a intensificarse tras los últimos acontecimientos en Venezuela, con la intervención militar de EEUU y la captura de Nicolás Maduro.

Ese diagnóstico quedó reforzado por recientes eventos disruptivos, como el accidente registrado en septiembre en la gigantesca mina Grasberg , en Indonesia, operada por Freeport-McMoRan , y una huelga en Mantoverde , el yacimiento de cobre y oro de Capstone Copper en el norte de Chile.

En paralelo, Citi estima que la producción mundial de cobre refinado alcanzará este año unas 26,9 millones de toneladas , lo que dejaría un déficit de alrededor de 308.000 toneladas , un desequilibrio que tensiona aún más los precios. “Vemos el precio de equilibrio para el desarrollo de la próxima generación de nuevas minas de cobre por encima de los u$s13.000 la tonelada ”, sostuvo Meyer.

La dinámica del mercado también se vio influida por la política comercial de Estados Unidos. La posibilidad de aranceles a las importaciones de cobre, aún en estudio, incentivó el envío masivo de metal hacia ese país. Las existencias en los almacenes registrados del Comex alcanzaron al 2 de enero unas 499.841 toneladas cortas, equivalentes a 453.450 toneladas métricas, lo que representa un salto de más del 400% desde abril.

Según Alice Fox, analista de Macquarie, además existirían otras 360.000 toneladas almacenadas fuera de bolsa en Estados Unidos, lo que sugiere que parte del movimiento responde a factores financieros y logísticos más que a una escasez inmediata. “Los fundamentos del mercado no justifican plenamente los precios actuales”, advirtió.

Sin embargo, para los países con grandes recursos aún sin explotar -como la Argentina-, el mensaje es claro: el mundo necesita más cobre, y los precios actuales refuerzan el argumento económico para acelerar decisiones de inversión que llevan años en espera.

Cobre en precio récord, un aliento para los proyectos cupríferos en Argentina

Este nuevo escenario de precios representa una oportunidad estratégica para la minería argentina, que cuenta con algunos de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo, concentrados principalmente en la Cordillera de los Andes. Tal como dijo el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, según la Agencia Internacional de Energía habrá un déficit sostenido de la oferta de cobre a nivel global y que será necesario extraer al menos 115% más de este metal que el que se ha extraído en la historia antes de 2018, solo para cumplir con las tendencias actuales. “En este contexto, Argentina para 2030 podría ser proveedora del 2,2% del total de la producción global proyectada para ese año”, puntualizó el funcionario meses atrás en una exposición minera.

Por eso, con valores sostenidos por encima de los u$s13.000 la tonelada muchos emprendimientos que hasta hace pocos años enfrentaban dudas de rentabilidad mejoran de forma sustancial sus indicadores económicos. El cobre es un negocio de altísimo capital inicial, con inversiones que suelen superar los u$s3.000 millones por proyecto, largos plazos de maduración y una fuerte sensibilidad al precio internacional.

Entre los proyectos más relevantes se destaca Vicuña, el distrito binacional que integran Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan, hoy bajo el control de BHP y Lundin Mining. Se trata de uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata más importantes de la última década, con recursos que lo posicionan entre los mayores del mundo. En diciembre pasado, BHP y Lundin pidieron adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP, la línea destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

El esquema de inversión total para Vicuña se estima entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones durante más de una década, una cifra que podría convertirlo en la mayor inversión extranjera directa en la Argentina reciente. Sin embargo, para la primera etapa pidieron adhesión al RIGI por u$s2.000 millones para los primeros dos años.

Otro emblema es Los Azules, también en San Juan, impulsado por McEwen Copper, que apunta a convertirse en una mina de clase mundial con foco en producción de cobre de baja huella ambiental. Con precios récord, el proyecto mejora su perfil financiero y refuerza su atractivo para socios estratégicos y financiamiento internacional. Con el RIGI aprobado por unos u$s2.700 millones, la inversión total requerida para poner en marcha Los Azules rondaba los 3.170 millones de dólares, a un precio promedio del cobre de 4,35 dólares por libra. La producción promedio anual se estima en 204.800 toneladas de cátodos de cobre de alta pureza, durante un ciclo operativo de 21 años.

En Mendoza, Proyecto San Jorge (PSJ) vuelve a ganar protagonismo. PSJ Cobre Mendocino apunta a posicionarse entre los proyectos estratégicos de cobre del país. Sus números lo explican: 40.000 toneladas de cobre fino por año en la etapa base; posibilidad de alcanzar 70.000 toneladas en su segundo año de operación; una vida útil inicial de 16 años, extendible hasta 27. Detrás del proyecto mendocino está Minera San Jorge S.A., integrada por la suiza Zonda Metals GmbH y la argentina Alberdi Energy. La inversión estimada asciende a u$s559 millones, que se distribuyen en u$s461 millones para construcción y u$s81 millones para la operación inicial.

El Pachón (Glencore), otro en San Juan, también se perfila como otro activo clave dentro del portafolio cuprífero argentino. A estos se suma MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), en Catamarca, que integra infraestructura existente de Bajo de la Alumbrera con un nuevo desarrollo de cobre, oro y molibdeno, reduciendo costos de capital y mejorando su competitividad en un contexto de precios altos. Glencore ya presentó la solicitud de adhesión de los dos proyectos al RIGI: implica una inversión de capital de u$s4.000 millones para el desarrollo de Agua Rica y de u$s9.500 millones para el desarrollo de El Pachón (Fase 1) durante la próxima década. Al mismo tiempo, anunció que reactivará Alumbrera en 2027.

En Salta, Taca Taca, de First Quantum Minerals, aparece como uno de los desarrollos más avanzados del país con una inversión prevista por u$s3.600 milliones, con un diseño de gran escala pensado para abastecer la creciente demanda global. Según pudo saber este medio, es una de las iniciativas próximas a presentar un RIGI.

Taca Taca Minería cobre Salta Ubicado frente al Salar de Arizaro, a 400 kilómetros de la ciudad de Salta y a 35 kilómetros de Tolar Grande, Taca Taca proyecta una producción anual de 250.000 toneladas de cobre fino, junto con 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo

La minera canadiense Aldebarán Resources presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA) a fines de octubre de 2025 para el Proyecto Altar, en San Juan, detallando una inversión inicial de unos u$s1.590 millones, una vida útil de mina de 48 años (incluyendo 3 de construcción), y una producción promedio de al menos 100.000 toneladas de cobre equivalente anuales con una planta de 60.000 tpd, operando a cielo abierto y subterráneamente.