Adiós Star+: todas las temporadas de "How i met your mother" se van a otra plataforma

Atención fanáticos de How I Met Your Mother: las aventuras de Ted, Robin, Lily, Marshall y Barney no se encontrarán más disponibles en Star+ próximamente. La sitcom estadounidense se convirtió como una de las series más taquilleras a nivel mundial, y en Latinoamérica muchos seguidores se preguntan dónde se podrán ver las nueve temporadas.