Andrea Rincón vs Intrusos: el descargo de Flor de la V

La conductora rompió el silencio tras la furia de la actriz con el programa y explicó qué pasó: "Lamento mucho que haya vivido esa situación. Cuando me desocupé y me contaron de su descargo, le escribí. Pude hablar con ella y está todo bien, le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal", indicó Flor.

"Lo que sucedió con Andrea fue un mal entendido. No tengo idea porque pasó al aire. Hubo un mal entendido entre las notas. Yo la vendí al aire, en un momento no la vi más y se fue" , explicó Flor en charla con Ángel de Brito.

Y remarcó al respecto: "No tengo en claro lo que pactaron con ella (Andrea) para hacer la nota pero yo confío en mi producción y en que no hubo mala intención".

"Siento que fue un gran mal entendido todo lo que sucedió, ella después me escribe un mensaje que quería hacer la nota", finalizó Flor de la V.

Las acusaciones de Andrea Rincón contra Intrusos

"Quiero contarles que me pasó algo muy feo y humillante. Hoy tenía que estar en este momento en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando, y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Pero decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor, para hablar de mi carrera", indicó Andrea Rincón en un video que subió a Instagram.

Y siguió: "Cuando llegué al programa me dijeron que iba a ser con todos (la entrevista). Llega el muchacho, el mismo que mandó los mensajes, y dice que no es el arreglo que tenían".

"Yo no soy la misma Andrea que traían hace años, la palabra se respeta, tiene un peso. A mí se me respeta lo que acordaron conmigo, o me voy, les dije. A mí no me faltan más el respeto. A mí no me manipulan más", remarcó la actriz.

"Una productora me dice: 'entonces te voy a pedir que te vayas rápido, que no te vea Flor...'. Flaca, esto es una humillación. La señora Flor de la V no tiene la culpa, perdón, pero hice mi descargo. Yo valgo, a mi no me van a humillar ni faltar el respeto", cerró Andrea Rincón indignada.