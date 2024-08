Andrés Paredes: en busca de la belleza perdida

En su propio paraíso tropical surgieron sus árboles calados y los bosques en papeles recortados con las formas onduladas de la jungla. Ahora, en medio de la exposición, Paredes observa: “Decidí vivir en Buenos Aires y desde entonces cambió mi obra. Cuando me instalé en La Boca, por primera vez, pensé y trabajé en medio del rigor de la selva urbana, en un taller con la puerta abierta a la calle. El contexto que hoy me rodea determinó cambios en mi producción. Ya no trabajo mirando la naturaleza, no me despiertan los pájaros ni escucho el sonido de la selva. Ahora realizo mis obras a partir de recuerdos más bien lejanos que alimentan mi imaginación”.