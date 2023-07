Ángel de Brito reveló por qué no llegó a un acuerdo con Jey Mammon

En esta oportunidad, el conductor de LAM (América) mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram y reveló por qué no quiso llegar a un acuerdo con su colega.

Por otra parte, otro seguidor le preguntó a de Brito si el próximo año seguirá al frente de LAM junto a Yanina Latorre. Y, con total sinceridad, él contestó “Primero tendría que saber mi destino”.

Ángel De Brito sobre a la demanda millonaria de Jey Mammon en su contra: “Hacé los juicios que quieras”

El miércoles pasado, al aire de su programa, el presentador habló sobre la demanda millonaria que le hizo el exconductor de La peña de Morfi (Telefe). “Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”, dijo en referencia a la reaparición televisiva de Mammon.

En relación a las acciones legales emprendidas por Jey en su contra, De Brito explicó: “Asistí y me presenté a la mediación. Quiero dejar claro a muchas personas que las mediaciones son un proceso privado, ya que precisamente lo que busca la Justicia con esta herramienta es mantener la confidencialidad para explorar la posibilidad de resolver los asuntos”.