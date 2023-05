Antonio Gasalla más complicado: revelan el delicado estado de salud del artista

Marcelo Polino, íntimo amigo de Gasalla, reveló recientemente cuál es el estado de salud del actor. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", detalló el conductor, en diálogo con LAM (América TV).

Polino también desmintió los rumores de que la familia de Gasalla no se haría cargo de la situación. "La gente que tiene mucho carácter, y sobre todo los viejos, son muy rebeldes, no quieren, no se prestan a ir al médico. Por otro lado, cuando dicen 'la familia lo abandonó', yo no puedo contar la cantidad de cosas que hizo la familia. Con la personalidad de Antonio, que no les abría la puerta, solo una vez pudieron convencerlo de que vaya al Instituto Rossi a hacerse unos estudios", aseguró. Y agregó que, cuando los médicos quisieron ponerle unos cables en la cabeza para realizarle un estudio, "se los arrancó y salió en calzoncillos caminando por los pasillos".