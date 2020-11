¿Qué fue de la vida de Avril Lavigne, la cantante que pasó al olvido en el mejor momento de su carrera?

Avril Ramona Lavigne nació el 27 de septiembre de 1984 en Ontario, Canadá. Su carrera musical comenzó en diciembre de 2001 cuando, después de una presentación en una feria de country local, despertó el interés del productor L. A. Reid y firmó un contrato para Arista Records. Enseguida comenzó a grabar sus temas y al día ha lanzado seis discos de estudio: Let Go (2002), Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) y Head Above Water (2019). Según cita en su propio sitio web, en el transcurso de casi dos décadas sus ventas globales han eclipsado los 40 millones de álbumes y 50 millones de sencillos. Además, es la tercera cantante femenina canadiense más vendida de todos los tiempos, estableció el récord mundial Guinness como la artista solista más joven en encabezar la lista del Reino Unido e hizo historia con Girlfriend, que se convirtió en el primer video musical en alcanzar las 100 millones de visitas en YouTube.

Pero hacia el 2014, mientras recorría el mundo con su álbum homónimo, el quinto de su carrera, su salud se deterioró rápidamente. Luego de consultar con numerosos médicos, en diciembre fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una afección infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas de pata negra que porten la bacteria Borrelia burgdorferi. Los primeros síntomas son fiebre y escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, articular y muscular, rigidez en el cuello y erupciones; pero las complicaciones pueden comprometer el corazón y el sistema nervioso, y extenderse hasta cuadros neurológicos severos como problemas cognitivos y del habla. Según Lavigne, luchó con antibióticos y hierbas durante dos años, y si bien trató de tener una vida, estaba en la cama la mayor parte del tiempo lo que la llevó a sentir su cuerpo debilitado y perder masa muscular.

“Una noche pensé que me estaba muriendo y lo acepté. Mi mamá se acostó conmigo en la cama y me abrazó. Sentí como si me estuviera ahogando. En voz baja, recé: 'Dios, por favor ayúdame a mantener mi cabeza fuera del agua'. En ese instante comenzó la escritura de canciones de este álbum. Fue como si hubiera tocado algo, una experiencia muy espiritual. Las letras me inundaron a partir de ese momento", mencionó la cantante respecto de Head Above Water, el disco que lanzó en 2019 y que apareció en el peor momento de su enfermedad. “Realmente me tomé mi tiempo para profundizar, líricamente me esforcé por ser lo mejor que pude. Como tuve tanto tiempo de inactividad en silencio, pude ponerme en contacto conmigo misma. Los títulos provienen de frases que decía y que sonaban fieles a mis experiencias. Los temas eran cosas que pesaban mucho en mi mente y corazón. Me senté al piano y escribí mi vida”, agregó en su sitio web.

Pero, ¿en qué anda Avril?

Por un lado, lleva adelante la Fundación Avril Lavigne que ayuda a crear conciencia y prevenir la epidemia de Lyme y otras enfermedades. “Impactamos directamente las vidas de las personas y familias afectadas por Lyme a través de subvenciones de tratamiento administradas por nuestros socios caritativos; y recientemente hemos creado una alianza para acelerar la investigación científica”, detalló la cantante. Asimismo, continúa de gira con su disco Head Above Water, donde comparte detalles de sus presentaciones en su cuenta de Instagram. Por otro lado, según el periodista de espectáculos brasileño Norberto Flesh, sería una de las artistas que formará parte del festival Rock in Rio 2021 que se llevará a cabo en Brasil durante septiembre y octubre, y podría compartir cartel con Iron Maiden, Khalid, Queen y Justin Bieber.

“Pasé por muchas cosas para llegar aquí, el lado positivo es que no dejé de vivir mi vida. Tener música mientras me curaba y me recuperaba definitivamente me sacó de mi oscuridad. Tenía una meta por la que trabajar y un propósito. Espero que el álbum toque a la gente porque todos pasamos por desafíos. Algunos, lamentablemente, son más graves que otros. Después de haber pasado por la batalla de mi vida, soy más fuerte que nunca y estoy ansiosa por compartir mi renovada voz y energía para mi vida con mis fans a través de esta nueva música", concluyó la cantante, quien entre enero y marzo de 2021 se presentará en Tokio, Hong Kong, Amsterdam, Londres, Manchester, Berlín, Munich, Praga y París, entre otros destinos.