Baby Etchecopar encaró a Fernando Dente en pleno show: "Bajá la música, estoy al lado laburando"

“Che, decile que se callen con la bailanta, este Dente. La p… que lo parió, están todo el día con esos murgueros”, dijo Baby mientras trataba de hacer su monólogo. “Vamos, bajen el volumen que estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. Que no rompan las pelotas y no hagan ruido” , exigió al aire, sin resultado.

“Voy a ir yo, ¿eh? Claro, boludo. Le dije mil veces a este pendejo ‘No me hagas ruido cuando estoy laburando’. Me trae toda la murga esta…”, dijo, mientras una compañera le decía el invitado era El Polaco. “Bueno, El Polaco me importa un carajo”, dijo él.

Baby Etchecopar se cruzó al estudio de Fer Dente

“No voy porque mañana es noticia en todos lados”, se frenó el conductor, que a los dos segundos cambió de idea. “¿Ustedes escuchan el ruido en sus casas? Yo no me puedo concentrar. Yo no me puedo concentrar”, aseguró.