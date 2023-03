Barry Keoghan en conversaciones para unirse a la secuela de Gladiador de Ridley Scott

La carrera de Koghan viene en marcado ascenso, en 2017 actuó como George Mills en Dunkirk de Christopher Nolan y como Martin Lang en la película de culto The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos junto a Nicole Kidman y Colin Farrell. En 2019 participó en la exitosa miniserie de HBO Chernobyl y recibió una nominación al Premio BAFTA a Mejor Actor en un Papel de Reparto en Calm with Horses. En 2021 y 2022 respectivamente participó en proyectos de las dos principales casas de superheroes del mundo, fue parte de Eternals de Marvel y tuvo una participación especial en The Batman como el futuro Joker de ese universo.