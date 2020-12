Universal Music compró todas las canciones de Bob Dylan tras un acuerdo multimillonario

Aunque no trascendió la cifra, se estima que la compra se produjo por un monto cercano a los 300 millones de dólares, según informa el diario estadounidense The New York Times.

El catálogo incluye unas 600 canciones, desde los primeros éxitos del legendario compositor como "Blowin´ in the wind", de 1962, hasta los temas que componen su más reciente trabajo "Rough and Rowdy Ways", lanzado este año.

"No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, y no es ningún secreto que Bob es uno de los más grandes maestros de este arte", dijo el presidente de Universal Music Group, Lucian Grainge, en el comunicado.

"No es exagerado decir que su impresionante trabajo se ha hecho merecedor del amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo. No tengo ninguna duda de que en las décadas, si no en los siglos venideros, la música de Bob Dylan se seguirá cantando e interpretando y seguirá siendo querida en todas partes", añadió.

Con 79 años, Bob Dylan, que debutó en Greenwich Village a principios de la década de 1960, ha vendido más de 125 millones de álbumes y hasta antes de la pandemia seguía ofreciendo conciertos con regularidad.

Según la página en internet de la revista Rolling Stone, Dylan había logrado conservar los derechos de autor de la mayoría de sus canciones, escritas y compuestas por él mismo.

El catálogo de Dylan tiene un valor adicional a los títulos en sí: el atractivo que su obra todavía representa hoy para muchos artistas. Según Universal, las canciones del legendario artista de voz nasal han sido versionadas y grabadas más de 6.000 veces por otros.

La transacción más relevante de la industria discográfica desde el punto de vista financiero sigue siendo la adquisición en 2016 por parte de Sony del 50% de la compañía Sony/ATV, que aún no poseía, por 750 millones de dólares.

Sony/ATV controlaba los derechos de cientos de miles de canciones, pero lo más importante: la mayoría del catálogo de los Beatles.

En esos casi 60 años de trayectoria aparecen clásicos como "Like a rolling stone", "Knockin´on heaven´s door", "Mr. Tambourine Man" y "Lay, lady, lay", entre tantos; muchos de ellos versionados por otros destacados intérpretes como The Rolling Stones, Guns `n´ Roses, The Byrds y Duran Duran.

En caso de confirmarse la cifra del acuerdo se estaría frente a una de las compras de catálogos más costosas de la historia.

Como ejemplo, cabe recordar que a mediados de los `80, Michael Jackson adquirió las canciones de The Beatles por unos 109 millones de dólares, según una estimación actualizada de acuerdo a la inflación del monto de 45 millones que efectivamente pagó.