Britney Spears se reencontró con su hijo tras dos años: "La mejor Navidad de mi vida"

“Lágrimas de alegría y literalmente en estado de shock todos los días, ¡¡¡qué locura, qué amor y bendición!!!”, añadió. “¡¡¡Estoy sin palabras, gracias Jesús!!!”

Embed - XILA MARIA RIVER RED on Instagram: "Best Christmas of my life !!! I haven’t seen my boys in 2 years !!! Tears of joy and literally in shock everyday koo koo crazy so in love and blessed !!! I’m speechless thank you Jesus !!!"