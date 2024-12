Britney Spears se mudó a México: las razones de la cantante detrás de la decisión







La cantante, alejada de la industria del entretenimiento y tras superar una tutela legal de varios años, confirmó su mudanza a través de sus redes.

Spears habló sobre su nueva vida en México.

Britney Spears dijo a sus fans esta semana que se mudó a México en un esfuerzo por escapar de la atención “cruel” de los paparazzi.

“Realmente me duele un poco que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason, y ni siquiera se parece a mí”, dijo Spears. “Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, los paparazzi y las fotografías y la forma en que me han ilustrado en algunas de ellas. Sé que no soy perfecta en absoluto, de ninguna manera, pero algunos de ellos son extremadamente malos y crueles, y es por eso que me mudé a México”.

Spears compartió el video como parte de un mensaje de cumpleaños el martes; la cantante cumplió 43 años el lunes. En un video separado, bromeó diciendo que en realidad estaba "cumpliendo 5 años" y que necesitaba "ir al jardín de infantes mañana".

La película sobre las memorias de Britney Spears En agosto, Universal adquirió los derechos de las memorias más vendidas de la cantante en 2023, The Woman in Me, con el director de Wicked, Jon M. Chu, como líder del proyecto y Marc Platt como productor.

Spears celebró la noticia en las redes sociales y escribió que estaba "emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt" y que Platt "siempre ha hecho mis películas favoritas... permanezcan atentos". The Woman in Me , que fue publicado por Gallery Books el 24 de octubre de 2023, ha vendido 2,5 millones de copias en los EE. UU. Leído por Michelle Williams, el audiolibro fue el de venta más rápida en la historia de Simon & Schuster y fue el audiolibro más vendido de Spotify en 2023.