Bruce Springsteen: un "Jefe" que extiende su mando de medio siglo

Las canciones de “Letter to you” se reconocen en la nostalgia de los buenos viejos tiempos en los que había empezado a dejar der un rockero suburbano para convertirse en una fuerza del rock, primero nacional y luego mundial, nostalgia que también se aplica a estos tiempos pandémicos, que lo inspiran especialmente, y aun más que en el excelente disco neocountry del año pasado, “Western Stars”. Solo que esta vez volvió a su veta más rockera con canciones como “Ghosts” o la furibunda “Jenny Needs A Shoter”, cover del artista de culto Warren Zevon que Springsteen ya había grabado a fines de los 70 pero que, por algún motivo, nunca apareció en sus discos de la época.

Más allá de “Letter To You”, el Jefe viene dedicándose a producir, escribir y a aparecer en películas relacionadas con sus discos. Por ejemplo, “Western Stars” venía acompañado de un cortometaje, e inclusive desde 2015 Bruce se ocupaba de registrar su música no sólo en discos,sino también en films como el rockumental “Bruce Springsteen & The E Street Band: The River Tour, Tempe, 1980” y su más reciente asociación con Netflix “Springsteen on Broadway”, que documenta su roadshow en un teatro, donde aparecía solo con su guitarra acústica, o un piano, y el fuerte eran sus canciones y los largos relatos autobiográficos entre tema y tema.

Ahora Thom Zimny, el mismo director de estos films, aplica el detrás de escena de un disco a la grabación de este retorno para la antología, “Letter To You”, que incluye el atractivo de documentar su reencuentro con la E Street Band, en la que ahora músicos como el guitarrista y cantante Nils Lofgren tienen categoría de leyendas por mérito propio (a principios de este año, Lofgren también fue convocado por Neil Young a reformar su clásica banda Crazy Horse).

Springsteen y su grupo tocan canciones del nuevo disco, y algunas casi íntegras en versiones no siempre iguales a las del álbum. La película contiene muchas historias de los largos años con la E Street Band, una relación de casi medio siglo. Todo diseminado en un montaje desprolijo y algunos momentos autoindulgentes, propios de toda estrella de rock.

El problema con este documental es que, al ser producido por Apple, sólo puede ser visto en la plataforma Apple Plus no disponible aun en la Argentina. Lo mismo sucede con otro film de 2020 en el que también aparece Springsteen, la producción independiente española (en asociación con la revista Rolling Stone), “Broken Poet” dirigida por Emilio Ruiz Barrachina y escrita y protagonizada por Elliot Murphy.

Se trata de un periodista de la mencionada revista que viaja a Europa para investigar los rumores de que una antigua estrella de rock supuestamente muerta de forma prematura, aun sigue viviendo en el anonimato. Springsteen hace una aparición como él mismo (en los créditos figura como “Bruce”) charlando sobre su conocimiento del músico presumiblemente muerto, pero tambien hay otros rockeros en cameos y apariciones especiales, incluyendo a Billy Joel, Phil Collins, The Violent Femmes y hasta el ex Stone Mick Taylor.