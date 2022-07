Casados con hijos: se conoció que actriz se suma a la obra tras la salida de Érica Rivas

image.png

Por el momento, Aruzzi no hizo declaraciones sobre su incorporación al espectáculo, que podrá verse el año que viene en el Gran Rex. Sin embargo, hubo mucha alegría en las redes sociales, ya que todos conocen su trabajo por las exitosas novelas en las que participó: Chiquititas, El Primero de Nosotros, Educando a Nina y 100 días para enamorarse.

¿Por qué no estará Érica Rivas en Casados con hijos?

Mucho se habló sobre la salida de Rivas de la obra, en una de sus últimas entrevistas la actriz fue contundente sobre lo que paso. “Me echaron por romper las pelotas”, disparó. También acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos, ya que los consideraba machistas.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo en el programa Caja Negra.