5 de diciembre 2025 - 11:00

Netflix recrea la masacre del restaurante Pozzetto en la miniserie "Estado de Fuga 1986"

La nueva miniserie de la plataforma de streaming, en conmemoración por el 39° aniversario del suceso que marcó a Bogotá.

"Estado de fuga 1986": la nueva serie basada en una de las peores masacres de Colombia está en Netflix.

A casi 40 años del hecho, la Netflix estrenó "Estado de fuga 1986", una miniserie que aborda uno de los crímenes más impactantes de la historia colombiana, la masacre del restaurante Pozzetto en Bogotá. El 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado, un veterano de la guerra de Vietnam, asesinó a 29 personas en el local antes de quitarse la vida.

La serie se estrenó en coincidencia con el 39° aniversario de la tragedia. Basada en hechos reales, la trama reconstruye los días previos a la masacre, a través de los ojos de Camilo León, un joven aspirante a escritor que entabla una relación con Jeremías Salgado, el personaje ficticio inspirado en Delgado.

estado de fuga 1986 netflixx

De qué se trata "Estado de fuga 1986"

La miniserie desarrolla una narrativa de ficción inspirada en los crímenes de Campo Elías Delgado. La historia transcurre en la Bogotá de los años 80 y se centra en la extraña amistad entre un estudiante de literatura y un hombre culto pero perturbado. A través de este vínculo, la producción indaga en los factores que llevaron a Delgado a cometer los asesinatos, incluyendo el asesinato de su madre y dos vecinas antes de dirigir su furia contra los comensales del Pozzetto.

El guion evita repetir el enfoque de obras anteriores, como la novela "Satanás" de Mario Mendoza, quien participó como productor ejecutivo en esta serie. En cambio, propone una exploración psicológica que invita al espectador a reflexionar sobre los límites entre la cordura y la locura. La pregunta central que guía la trama es si la maldad nace o se construye a partir de las circunstancias.

El equipo creativo destacó que la serie busca humanizar al personaje sin justificar sus acciones. La escritora Ana María Parra explicó que el objetivo fue mostrar el mundo íntimo del asesino y construir una historia que trascienda el simple relato de los hechos. Para ello, crearon situaciones ficticias que permiten entender mejor su psicología.

Tráiler de "Estado de fuga 1986"

Embed - Estado de fuga 1986 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de "Estado de fuga 1986"

El elenco lo componen:

  • Andrés Parra

  • José Restrepo

  • Carolina Gómez

  • Jorge Enrique Abello

  • Paulina Díaz Granados

  • Camila Jurado

  • Ernesto Benjumea

  • Consuelo Luzardo

  • Marcela Benjumea

