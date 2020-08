Crónica de una salvación

Se estrenó este film ecuatoriano como un documental, lo que no es exacto, aunque luzca tanto o más genuino como cualquier realización de ese género. Tampoco parece un drama de ficción; en todo caso, la definición mas precisa sea la de aquel término perimido, docudrama, dado que la realizadora Ana Cristina Barragán dirige actoralmente a la niña protagonista, Macarena Arias, pero da la sensación de que el resto de los personajes que aparecen, al igual que las situaciones y los lugares, lo hacen porque están registrados por su inquieta cámara. La película describe a la chica del título, “Alba”, de 11 años, melancólica y “tensa”, como le dicen sus compañeritas. No es de extrañar, ya que vivió mucho tiempo con su madre enferma, a la que debía cuidar, y luego con su padre a quien prácticamente no conoció. La película cuenta cómo Alba se va integrando mejor al mundo, lo que consigue gracias a lo genuino del método de rodaje ya mencionado, y sobre todo a la gran actuación de su protagonista. La fotografía es excelente, y las descripciones que la película hace del Ecuador moderno resultan muy verosímiles.