Murió William Orbit, reconocido músico y productor de Madonna, Blur y más

Orbit fue un productor prolífico por derecho propio que trabajó con numerosos músicos, entre ellos Ricky Martin, U2, Britney Spears y muchos más.

El productor de música electrónica William Orbit murió a sus 69 años. En un comunicado publicado en las redes sociales, se anunció que William Orbit (cuyo nombre de nacimiento era William Wainwright ) falleció en su domicilio el 23 de julio. No se especificó la causa de la muerte.

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"Nos entristece profundamente su fallecimiento", reza el comunicado. "Lo echaremos mucho de menos, al igual que todas las personas cuyas vidas tocó con su música, su amistad y su bondad".

Orbit, un productor prolífico por derecho propio, trabajó con numerosos músicos, entre ellos Madonna, Blur, Ricky Martin, U2, Britney Spears y muchos más.

Wainwright nació en Londres el 15 de diciembre de 1956, hijo de dos maestros. Comenzó a componer música bajo el nombre de Torch Song en 1980, colaborando con los músicos electrónicos Laurie Mayer y Grant Gilbert . Entre sus éxitos se encuentra "Prepare to Energize", que apareció en la película Bachelor Party . Mayer y Wainwright compusieron juntos la banda sonora de la película Youngblood (1986).

Durante la década de los 90, Wainwright también formó el grupo Bassomatic, integrado por la vocalista canadiense Sharon Musgrave y la rapera MC Inna Onestep. Además, remezcló las canciones de Madonna "Justify My Love" y "Erotica", lo que posteriormente daría lugar a su colaboración.

En 1993, comenzó a trabajar en el álbum debut de su entonces novia, Beth Orton, titulado "Superpinkymandy", del cual se extrajo el tema de apertura "She Cries Your Name" de su segundo álbum, "Trailer Park".

En 1998, fue productor ejecutivo del álbum de Madonna, "Ray of Light". El álbum fue aclamado por su innovadora fusión de trip-hop, new age e influencias techno, y ganó tres premios Grammy en la ceremonia de 1999. Muchos fans de Madonna lo consideran su obra maestra.

Tras su lanzamiento, el álbum debutó en el número dos de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, registrando las mayores ventas en su primera semana por parte de una artista femenina hasta ese momento. Además, alcanzó el número uno en 17 países.

Posteriormente colaboró con Madonna en los álbumes "Music" y "MDNA". En una publicación de Facebook, también afirmó haber escrito una "segunda canción" de 'Ray of Light' , pero aseguró no haber recibido ninguna respuesta de la estrella del pop.

En la misma publicación, Wainwright añadió que estaba escribiendo un libro que narraba su experiencia en la industria musical.

Wainwright también transformaría el sonido de Blur en el álbum "13" de 1999, alejándose del sonido Britpop por el que la banda se hizo famosa y orientándose más hacia la música electrónica y el art-rock.