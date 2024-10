De la cocina y las redes sociales al teatro

“Me gustan los concursos de cocina de afuera, 'Hell´s kitchen' o el 'Masterchef' de Estados Unidos o Australia, donde son más exigentes. Acá los jurados son más amorosos, son desafíos menos audaces. No me llama mucho 'Bake off' hoy no miro dos horas en un programa de TV, la gente ve un minuto el video en redes”, dice el cocinero e influencer Edgardo Ríos “Mambrunense”, quien debuta en teatro con “Estamos al horno”, de Alfredo Allende.

P.: ¿Cuáles son esos secretos culinarios que toda buena receta debe tener?

E.R.: Primero cocinar con ganas, amor que tengas intención de hacer esa receta para que disfrute, la familia o uno mismo. Tomarse el tiempo, ese es el secreto, paciencia, amor y el condimento extra favorito para agregar, esa sazón personal de cada uno.

P.: ¿Cómo es pasar de cocinar al teatro?

E.R.: Es algo muy nuevo, de hecho en mi adolescencia hice teatro y me acuerdo que en la sociedad de fomento aprendí en las clases, pero como todo adolescente me aburrí. No caigo todavía, me daré cuenta después de las funciones, me saca de mi zona de confort que es hacer recetas. Además trabajo desde mi casa así que de la comodidad total de tener mi pequeño estudio cocina me voy al teatro. Es todo nuevo. Tengo sponsors y de ahí surgió la idea, hoy día las redes son mi trabajo.

P.: ¿Cómo fue tu salto en pandemia de cocinar a convertirte en influencer?

E.R.: Fue muy loco, nos quedamos sin trabajo con mi pareja porque dábamos clases de cocina. Nos encerramos como todos, no sabíamos qué hacer, teníamos que pagar el alquiler, no nos pagaban los sueldos hasta que dije "voy a hacer una receta". No teníamos plata, la heladera estaba vacía y entonces hice una receta de pan. Estaban todos con el pan en ese momento. Hice un video casero, no tenía ni mesa, amasé en la mesa ratona, con el celular chico sin buena cámara, filmé la receta del pan y quedó hermoso. Subi el video a Tik Tok, se viralizó con miles de vistas. Me levanté al día siguiente y pensé en hacer otro, tenía unas bananas negras pudriéndose así que pensé en un budín de banana que me enseñaron a hacer los mormones cuando venían a mi casa a enseñar inglés. Hice el budín que fue una de las primeras recetas que aprendí y explotó. Me levantó al día siguiente y ya había 100 mil seguidores nuevos, y empecé a subir a otras redes, armé mi canal de Youtube para subir todo y de ahí no paré. Receta que subía receta que se disparaba. Hice un bizcochuelo al que le puse mayonesa y generó polémica porque la mezcla llevaba eso. En fin. Nunca más paramos.

P.: ¿Cómo vivís el desafio de subir contenidos permanantes?

E.R.: Cada vez me exijo más, donde me mudé no tengo la luz que quiero, no me gusta la luz artificial porque no llega el color real de la comida. Hoy filmo con el teléfono y de ahí edito. Si está nublado se me complica pero cada día quiero que se vean mejor las tomas.

P.: ¿Recordás a las históricas cocineras de la TV? ¿Cómo te diferenciás de ellas y ellos? }

E.R.: Con ellos aprendí, Maru Botana, Dolly Irigoyen, en mi adolescencia me hice fan Narda Lepes, Lele Cristobal y los veía en Utilísima. Doña Petrona por Narda, no llegue a ver en TV a Petrona pero por el libro aprendí muchas recetas. La mayoría de las recetas son de Doña Petrona aunque estén modificadas. Y los cocineros actuales de TV no miro mucho porque estamos con las redes, no tengo tiempo de estar dos horas frente a la TV. Me gusta como explica Ariel Rodríguez Palacios pero a esa hora estoy trabajando y haciendo videos. Hoy día se ve un minuto en redes en lugar de dos horas de una receta en TV.

P.: ¿Y los concursos tipo Mastercheff o Bake off?

E.R.: Fui a Mastercheff cuando era estudiante porque es para amateurs. Me llamaron de “Dueños de la cocina” pero no tengo ganas, los castings llevan mucho tiempo y gasto, hay que pedir auto, llevar los materiales, la materia primera, materia semi elaborada y para elaborar, entonces son tres recetas. Se gasta mucha plata.