Debbie Harry puso en duda la continuidad de Blondie tras la muerte del baterista Clem Burke

Debbie Harry ha dicho que "no puede verse a sí misma en el escenario como Blondie " nuevamente, luego de la muerte del baterista de la banda, Clem Burke .

Al rendir homenaje tras su fallecimiento, el dúo escribió: "Clem no era solo un baterista; era el alma de Blondie" . Añadieron: "Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y su contribución a nuestro sonido y éxito es inconmensurable".

Cuando le preguntaron de qué estaba más orgullosa, la cantante respondió: "Creo que lo que más me emociona son las relaciones, la buena fortuna y la suerte que he tenido trabajando con gente maravillosa, exótica y talentosa. Grandes mentes".

"Mi lista parecerá muy corta, pero haber trabajado con Chris y Clem durante años, especialmente con Chris, es extraordinario".

Continuó comparando "mantener una banda de rock unida durante 50 años" con "un matrimonio", antes de mencionar los cambios en la formación de gira de Blondie. Stein ya no actúa con el grupo debido a problemas de salud .

Harry continuó: "Es triste que, con el fallecimiento de Clem y sin Chris en el escenario, no me vea en el escenario como Blondie, aunque soy la cara de Blondie. Pero estoy orgulloso de la música y me gustaría seguir haciendo música".

Continuó: “Me topé con un muro: la gira terminó, Clem murió, y ¡vaya! ¿Qué es este espacio en el que vivo ahora? Me estoy curando, estoy en proceso de curación. Y parte de eso es ordenar mi espacio, que está abarrotado de esa vida. Necesito respirar, tomar aire. Y quiero sentir esa chispa de creatividad, de sorpresa, esas cosas. Hay un pequeño cosquilleo de eso, y espero que me acompañe".

Antes de la muerte de Burke, Blondie ya tenía previsto lanzar un nuevo álbum en algún momento de 2025. Sin embargo, aún no se conoce una fecha exacta de lanzamiento.