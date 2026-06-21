La nueva serie de suspenso de Netflix de la que todos están hablando: 8 episodios y una historia adictiva

La plataforma apuesta por una adaptación literaria cargada de secretos, giros inesperados y una investigación que cambia por completo el rumbo de la trama.

Netflix volvió a recurrir a una fórmula que le dio excelentes resultados en los últimos años: adaptar las novelas de Harlan Coben . El reconocido escritor estadounidense se transformó en uno de los autores favoritos de la plataforma gracias a historias que combinan desapariciones, secretos familiares y revelaciones que mantienen al espectador pegado a la pantalla.

Una nueva producción promete repetir ese fenómeno. Se trata de “Te encontraré”, una miniserie de ocho episodios basada en la novela “I Will Find You”, publicada en 2023 y considerada una de las obras más exitosas de Coben en los últimos tiempos.

La historia sigue a David Burroughs, un hombre que cumple una condena en prisión por el asesinato de su hijo pequeño , un crimen que siempre aseguró no haber cometido. Años después del trágico episodio, una inesperada fotografía cambia por completo el escenario. En la imagen aparece un niño que parece ser su hijo, quien supuestamente había muerto tiempo atrás.

Ese descubrimiento despierta la duda sobre qué ocurrió realmente aquella noche y quién manipuló la verdad durante todos estos años. A partir de ese momento, David inicia una desesperada búsqueda para descubrir qué pasó y demostrar su inocencia. La investigación lo obliga a enfrentarse a personas de su entorno, reconstruir recuerdos y destapar secretos que permanecieron ocultos durante mucho tiempo.

Mientras intenta reconstruir la verdad, David deberá salir de prisión y seguir una serie de pistas que lo conducirán a descubrir una red de secretos mucho más grande de lo que imaginaba. La investigación lo llevará a cuestionar a familiares, amigos y personas cercanas a su vida pasada, mientras nuevas revelaciones ponen en duda la versión oficial del caso.

Netflix: tráiler de Te Encontraré

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Netflix: elenco de Te encontraré