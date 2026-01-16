Prime Video sorprendió con el estreno de una comedia protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid + Seguir en









La insólita historia que llegó a la plataforma, con un elenco de lujo y risas aseguradas, ideal para ver en familia.

Una película con un elenco de lujo y risas de sobra, en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video incorporó a su catálogo una comedia argentina que ya había generado expectativas tras su paso por salas de cine y la presentación de su tráiler oficial. La película destaca por reunir a Benjamín Vicuña y Celeste Cid en una historia fresca y desvergonzada sobre los enredos afectivos de la vida moderna, con humor y ternura como ejes narrativos.

Tras su estreno en cines, Papá x dos llega a la plataforma con la promesa de conectar con las audiencias latinoamericanas al explorar nuevas formas de entender la familia y la convivencia contemporánea, con un enfoque de comedia familiar que combina caos, humor y reflexión sobre los vínculos personales.

Papá x dos Polémica pero graciosa historia, disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Papá x dos, la nueva película de Prime Video Papá x dos es una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que sigue a Santiago (Benjamín Vicuña) y Ana (Celeste Cid), una pareja que cree haber encontrado estabilidad en su relación hasta que Ana revela que está embarazada. El giro inesperado es que el padre biológico es Pancho, un exnovio de Ana que, lejos de desaparecer, decide estar presente en este nuevo capítulo de la vida de ambos.

Ante esta situación poco convencional, Santiago toma la decisión inusual de quedarse y formar parte de esta familia en expansión, aunque eso implique convivir bajo un mismo techo con Pancho. La dinámica entre los tres genera una serie de situaciones cómicas, tensiones y aprendizajes que desafían los mandatos tradicionales sobre la familia y proponen una mirada más flexible sobre los vínculos afectivos actuales.

La película mezcla humor y ternura para abordar temas como la paternidad compartida, los vínculos rearmados y los desafíos de construir relaciones auténticas en tiempos de redefiniciones sociales, presentando un relato apto para distintos públicos.

Prime Video: tráiler de Papá x dos Embed - Papa X Dos - Trailer Oficial - Argentina Prime Video: elenco de Papá x dos Benjamín Vicuña (Santiago)

Celeste Cid (Ana)

Lucas Akoskin (Pancho)

María Gracia Omegna (Teresa)

Tati Fernández (Zoe)