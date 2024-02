Divididos salió a respaldar a Lali Espósito tras las declaraciones de Javier Milei

Embed - Catriel Ciavarella on Instagram: "El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable . Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la “humorada” del payaso No voy a detenerme en decir por qué todo lo que dice es infundado, no tiene ningún sustento y sobrepasa todos los límites, ni en por que Lali merece el apoyo de todo aquel que se precie de buena leche; porque algo importa más: toda persona que no lo quiera o no lo pueda ver, o se invente o se cree un argumento berreta -como algunos de esos que ya andan dando vueltas- es tan miserable como él. Como ellos."

View this post on Instagram A post shared by Catriel Ciavarella (@catrielciavarella)