“El viento trae las preguntas”, de esta forma Los Cafres presentan su nuevo single “Las Preguntas” y ahondan en esta canción a la curiosidad como motor de vida.
Los Cafres presentan "Las Preguntas", su nuevo single
“Las Preguntas” es el sucesor de "Viento”, editada en el mes de marzo y que fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida.
-
Trueno y la Red Bull Symphonic en el Teatro Coliseo: cómo y dónde ver por streaming el show
-
Rubén Rada y Agarrate Catalina presentan "Terapia de Murga" en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas
“Las Preguntas” es el sucesor de "Viento”, editada en el mes de marzo y que fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida.
En palabras de Guille Bonetto: “Conozco a Claudio (Illobre) hace casi 40 años y nunca deja de sorprenderme su talento. En ‘Las Preguntas’ mantiene vigente y renueva esa premisa. Que la magia y potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”.
Claudio Illobre por su parte define en precisas palabras: “La curiosidad como motor de vida: somos Las preguntas”.
- El video fue dirigido por Octavio Lovisolo.
- Asistente de dirección: Santiago Quartino.
- Maquillaje: Vanesa Miguel.
- Gerente de Broadcast: Flavio Adrián Rondelli.
- Coordinador de Broadcast: Leonardo Javier Anolles.
Show de despedida del año de Los Cafres
Los Cafres, la banda fundacional de reggae roots en español, despide el año el viernes 12 de diciembre en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455), en lo que será un show imperdible y especial. Las entradas están a la venta a través de allaccess.
El viernes 19 de septiembre, salió a la venta el vinilo doble del primer álbum de la banda: “Frecuencia Cafre”, el primer disco de reggae roots en español, en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento.Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.
Pero esto recién empieza, porque se está trabajando en todos los álbumes de Los Cafres para lograr una mezcla y mastering con un sonido fiel al formato, e ir lanzándolos en el futuro.
- Temas
- Música
Dejá tu comentario