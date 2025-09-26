Los Cafres presentan "Las Preguntas", su nuevo single

“Las Preguntas” es el sucesor de "Viento”, editada en el mes de marzo y que fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida.

“El viento trae las preguntas”, de esta forma Los Cafres presentan su nuevo single “Las Preguntas” y ahondan en esta canción a la curiosidad como motor de vida.

“Las Preguntas” es el sucesor de "Viento”, editada en el mes de marzo y que fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida.

En palabras de Guille Bonetto : “Conozco a Claudio (Illobre) hace casi 40 años y nunca deja de sorprenderme su talento. En ‘Las Preguntas’ mantiene vigente y renueva esa premisa. Que la magia y potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra ”.

Embed - LOS CAFRES OFICIAL on Instagram: "El VIENTO trajo... LAS PREGUNTAS Ya disponible en todas las plataformas. Las preguntas son expresiones lingüísticas que solicitan información, conocimiento o una respuesta sobre algún tema o incógnita. Se formulan con la expectativa de recibir una contestación que aclare lo desconocido. Son una herramienta fundamental para el aprendizaje, la comunicación, la innovación y para generar reflexión, ya que estimulan la curiosidad y abren la puerta a nuevos puntos de vista. El video fue dirigido por Octavio Lovisolo. Asistente de dirección: Santiago Quartino. Maquillaje: Vanesa Miguel. Gerente de Broadcast: Flavio Adrián Rondelli. Coordinador de Broadcast: Leonardo Javier Anolles. “Las Preguntas” es el sucesor de “Viento”, editada en el mes de marzo y que fue una bocanada de aire que invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida. #loscafres #reggae #reggaeargentino #reggaelatino #reggaeenespañol #reggaeroots #laspreguntascafres #nuevolanzamiento #popartdiscos"

El video fue dirigido por Octavio Lovisolo.

Asistente de dirección: Santiago Quartino.

Maquillaje: Vanesa Miguel.

Gerente de Broadcast: Flavio Adrián Rondelli.

Coordinador de Broadcast: Leonardo Javier Anolles.

Show de despedida del año de Los Cafres

Los Cafres, la banda fundacional de reggae roots en español, despide el año el viernes 12 de diciembre en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455), en lo que será un show imperdible y especial. Las entradas están a la venta a través de allaccess.

image

El viernes 19 de septiembre, salió a la venta el vinilo doble del primer álbum de la banda: “Frecuencia Cafre”, el primer disco de reggae roots en español, en una edición especial que festeja el 30° aniversario de su lanzamiento.Editados por PopArt Discos y con distribución de DBN, los vinilos serán de 180 gramos y tendrán un arte especial. Además, a diferencia de la edición en vinilo de 2014, en esta ocasión el tracklist estará completo.

Pero esto recién empieza, porque se está trabajando en todos los álbumes de Los Cafres para lograr una mezcla y mastering con un sonido fiel al formato, e ir lanzándolos en el futuro.