Drake Bell, de Drake & Josh, esta "desaparecido y en peligro"

Drake Bell , la ex estrella de Drake & Josh de Nickelodeon , quien en 2021 se declaró culpable de cargos por delitos graves relacionados con un incidente que involucró a una niña de 15 años , fue reportado hoy por la policía como “desaparecido y en peligro de extinción” en Daytona Beach, FL. hoy.

Bell, quien coprotagonizó con Josh Peck la popular serie de Nickelodeon durante cuatro temporadas entre 2004 y 2007, llegó a los titulares en 2021 cuando fue sentenciado a dos años de libertad condicional y servicio comunitario después de declararse culpable de los cargos derivados de sus relaciones sexuales explícitas en línea. conducta en 2017 con un fan menor de edad. Bell dijo más tarde que no sabía la edad de la fanática en el momento de su comunicación virtual y que "toda conversación y comunicación se detuvo" cuando se dio cuenta.

“Le respondí a un fan cuya edad no sabía”, dijo en Instagram después de su sentencia. “Cuando me di cuenta de su edad, toda conversación y comunicación se detuvo”. Agregó que la fanática “siguió viniendo a los shows y pagando por los saludos”, y que no sabía que la persona que conoció en esas ocasiones era la misma con la que había dejado de comunicarse en línea.