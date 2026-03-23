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23 de marzo 2026 - 13:40

"Ecos" de Soda Stereo lanza dos nuevas funciones: fechas y cómo comprar las entradas

Con un Gustavo Cerati en modo virtual, Charly Alberti y Zeta Bosio revivieron la música del trío, lo que generó un gran furor entre los fans.

Soda Stereo Ecos suma dos nuevas funciones.

Soda Stereo Ecos suma dos nuevas funciones.

El tiempo se detuvo en el Arena de Buenos Aires con el inicio de la gira "Ecos" de Soda Stereo que logró lo que parecía imposible: reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un mismo espacio, regalándole a los fans un momento eterno que desafió cualquier distancia. Debido a este gran éxito, la banda anunció dos nuevas funciones.

Noticia en desarrollo.-

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