El tiempo se detuvo en el Arena de Buenos Aires con el inicio de la gira "Ecos" de Soda Stereo que logró lo que parecía imposible: reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un mismo espacio, regalándole a los fans un momento eterno que desafió cualquier distancia. Debido a este gran éxito, la banda anunció dos nuevas funciones.
23 de marzo 2026 - 13:40
"Ecos" de Soda Stereo lanza dos nuevas funciones: fechas y cómo comprar las entradas
Con un Gustavo Cerati en modo virtual, Charly Alberti y Zeta Bosio revivieron la música del trío, lo que generó un gran furor entre los fans.
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