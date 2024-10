El accidente doméstico que sufrió la China Suárez en su casa: "Solo me dieron antibióticos"

La actriz sufrió un imprevisto juntos a sus hijos y lo compartió en sus redes: “Por suerte no perdí el dedo”.

En sus stories, bromeó sobre el estado de sus uñas, ya que estaba rodando para un nuevo proyecto. Aunque recibió atención médica, afortunadamente no sufrió daños graves.

“Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando”, precisó Rufina, mientras que la China Suárez confirmó horas después: “Como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos”.

La actriz reflexionó sobre el suceso, agradeciendo que no hubo consecuencias serias y reafirmando que actuaría de la misma manera en una situación similar, priorizando el bienestar de todos los involucrados, incluido el lagarto.

“El lagarto no lo hizo de malo, se defendió. Pobrecito, está bien. Lo vamos a seguir viendo por acá”, agregó la actriz.

Y completó: “Es su instinto, no lo hace de mala. Y el lagarto también se defendió, por eso me mordió a mí. Estoy bien, y mis amores que me acompañaron, los amo”.