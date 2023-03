El creador de Peaky Blinders escribirá una nueva película de Star Wars

“Solo diré que, por razones que no puedo explicar este domingo por la mañana, en este día, el grado de dificultad es extremadamente, extremadamente, extremadamente alto. Si [la película] no puede ser grandiosa, no debería existir”, dijo Lindelof. “Eso es todo lo que diré, porque tengo la misma asociación con [Star Wars] que tú, que es la primera película que vi sentado en el regazo de mi padre, a mis cuatro años, mayo del 77. Creo que es posible que a veces, cuando tienes algo con tanta reverencia y estima, empiezas a entrar en la cocina y dices: 'Tal vez no debería estar cocinando. Tal vez debería estar comiendo. Lo dejaremos en ese punto”.

Knight es un escritor, director y productor mejor conocido por crear, escribir y ser productor ejecutivo del aclamado drama criminal de la BBC Peaky Blinders, protagonizado por Cillian Murphy, que se desarrolló durante seis temporadas. También ha escrito y dirigido películas como Locke, protagonizada por Tom Hardy, y ha escrito guiones para títulos tan notables como Spencer, The Girl in the Spider's Web, Pawn Sacrifice, The Hundred-Foot Journey y Eastern Promises, entre otros. Otras series notables creadas por Knight incluyen See de Apple TV+ y Taboo de FX .