El Eternauta llegó a las pantallas de Times Square: la serie argentina es furor en todo el mundo

El impacto no se limita solo a Estados Unidos: desde su anuncio, la adaptación del clásico creado por Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López despertó un interés global. En países como España, México, Brasil y Colombia, medios especializados y fanáticos del cómic celebraron la llegada de la serie que recupera una de las obras más influyentes de la ciencia ficción latinoamericana. La expectativa se refleja también en redes sociales, donde El Eternauta es tendencia cada vez que se difunde nuevo material.

Con dirección de Bruno Stagnaro y producción argentina, El Eternauta promete combinar una historia poderosa con una factura técnica de nivel internacional. La aparición en Times Square no solo marca un hito para la serie, sino que representa también un reconocimiento a la cultura popular argentina, que logra cruzar fronteras y captar nuevas audiencias en todo el mundo.

Quien tomó un rol fundamental en esta expansión al país japonés fue Hideo Kojima, un reconocido diseñador y director de videojuegos, quien fue vicepresidente de Konami Computer Entertainment Japan y actualmente se encuentra a cargo del equipo desarrollador de videojuegos Kojima Productions.

El diseñador no sólo publicó imágenes de la serie y retuiteó una gran cantidad de posteos junto a la bandera argentina. Al compartir su experiencia, señaló: "Acabo de terminar de ver la primera temporada de El Eternauta. El drama, la actuación, la dirección, el diseño artístico (especialmente la representación de la nieve y la pared de autos) y los efectos visuales fueron excepcionales".

"Los temas centrales son un enemigo invisible y una vasta fuerza acechante detrás de todo, muy en línea con los grandes clásicos de ciencia ficción del siglo XX, surgidos de las inquietudes de la Guerra Fría. Piensen en 'Los ladrones de cuerpos' de Jack Finney", agregó.

Y cerró: "No he leído el original, pero he oído que el cómic se creó en la década de 1950. Es fácil imaginar cómo la inestabilidad política de la época influyó en esta historia. Esta es una obra maestra de ciencia ficción argentina. Para el público actual, quizás cansado de los típicos apocalipsis zombis o plagas, esta serie ofrece una alternativa refrescante y cautivadora. El ritmo es lento y pausado, así que recomiendo verla sin prisas y sin spoilers. ¡Qué ganas de ver la segunda temporada!".

Quienes siguieron a las figuras y se sumaron a ser espectadores del contenido, tuvieron en cuenta el doblaje al japonés y la calidad de los efectos audiovisuales. Así se pudo ver en redes sociales una ola de japoneses que intentaban aprender a jugar al Truco, un juego de cartas bien argentino.

Medios locales señalaron que el boom del truco llevó, no sólo a que las personas busquen tutoriales, sino que además compartan sus experiencias con humor. A pesar de las dificultades para comprender las reglas, invitan a participar de la experiencia.

Tras el éxito de "El Eternauta" ¿cuánto sale y dónde se encuentra el libro que da origen a la serie?

La serie "El Eternauta" cautivó la atención de miles de espectadores, despertando un renovado interés en el cómic original que dio vida a esta historia. Si estás buscando sumergirte en el universo de Juan Salvo y sus compañeros, te contamos dónde encontrar el libro y cuánto te costará.

La edición más reciente del cómic, publicada por Planeta Cómics Argentina, está disponible en varias plataformas online. Este ejemplar de 2023 presenta una portada icónica con Juan Salvo y su distintivo casco de astronauta, invitando a los lectores a adentrarse en su épica aventura.

El libro "El Eternauta" es una obra maestra del género de ciencia ficción, creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. La historia comienza con una misteriosa nevada tóxica que azota Buenos Aires, causando la muerte de miles de personas en cuestión de horas.

A lo largo de sus 376 páginas, el cómic presenta una narrativa intensa y llena de suspenso. Los sobrevivientes deben enfrentar criaturas tecnológicas y fuerzas aparentemente invencibles, aprendiendo a confiar entre ellos y tomar decisiones cruciales en medio del caos.

La edición de Planeta Cómics Argentina, disponible en Mercado Libre, tiene un peso aproximado de 300 gramos y dimensiones de 25 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto, con una tapa blanda en tonos negros y azules.