Elecciones Buenos Aires 2025: ¿de cuánto es la multa si no voy a votar?







En Argentina, las elecciones son obligatorias para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. ¿Qué pasa si no vas a votar y no podés justificar tu ausencia?

Conocé el monto de la multa estipulada para aquellos que no asisten a votar y no pueden justificarlo de manera adecuada. CNE

Este domingo 7 de septiembre habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires para renovar una parte de la Legislatura y algunos cargos municipales en ciertas localidades. A pesar de que a nivel nacional se instalará la boleta única de papel, en Buenos Aires se mantiene el sistema de la boleta partidaria, también conocida como la "sábana".

En nuestro país, el voto es obligatorio para todos aquellos ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años de edad. Ahora bien, existen situaciones contempladas por ley que contemplan la imposibilidad de votar como la distancia o enfermedad. En cualquier caso, es necesario justificar la ausencia de forma debida.

Si en cambio, la ausencia no puede ser justifica, la multa por no votar oscila entre los $1000 y los $2000. En caso de no abonarla en 60 días hábiles después de pasadas las elecciones, la persona ingresará al Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que le impediría acceder a cargos públicos.

Elecciones boletas 2 La ausencia injustificada en al acto eleccionario es multada por ley. LC

Quiénes no están obligados a votar El artículo 137 de la ley 5.019 establece la sanción económica para quienes no cumplan con el deber cívico de ir a votar. Sin embargo, hay algunas personas que pueden estar exentas de la multa si cumplen con una serie de requisitos que son los siguientes:

Si están a más de 500 km de su lugar de votación.

Si son jueces de mesa.

Si son oficiales de policía en función.

Las personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor documentada.

Menores de 18 años.

Mayores de 70 años. boleta-unica-elecciones-legislativas-20082025-2083647 Elecciones en provincia de Buenos Aires: ¿se mantienen las boletas tradicionales? Por primera vez, la provincia de Buenos Aires va a las urnas en una elección de medio término de forma desdoblada con la instancia nacional. El gobernador Axel Kicillof sostuvo en el momento informar el desdoblamiento que la razón era meramente práctica. Y es que, mientras que la elección nacional irá con el formato de boleta única, en la provincia se mantiene el sistema tradicional de boletas partidarias. Si eventualmente las legislativas no hubieran sido desdobladas, los boanerenses hubieran tenido que manipular dos sistemas de boletas: una para la elección de octubre -incluyendo los probables cortes- y luego, la boleta única para los cargos nacionales. Así las cosas, este domingo los bonaerenses no verán modificacaciones en la operatoria de su voto: en el cuarto oscuro encontrarán las boletas de cada uno de los partidos que se presentan con los candidatos para cargos provinciales como municipales.