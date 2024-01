El lujo y el misterio de la alta costura invaden el streaming







"Cristóbal Balenciaga" (seis episodios) y "The New Look" (diez) ofrecen una rara oportunidad de comparar dos visiones televisivas distintas en torno a una misma época que convulsionó la historia europea.

Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Balenciaga.

Los aficionados a la historia de la moda tienen dos citas televisivas importantes en las próximas semanas: la serie española "Cristóbal Balenciaga", que se estrena este viernes en Star+, y la estadounidense "The New Look", sobre Christian Dior, a partir del 14 de febrero en Apple TV+.

Star+ planea también anunciar en breve la difusión de "The Kaiser", sobre el modisto alemán Karl Lagerfeld, que está en su etapa final de realización.

"Cristóbal Balenciaga" (seis episodios) y "The New Look" (diez) ofrecen una rara oportunidad de comparar dos visiones televisivas distintas en torno a una misma época que convulsionó la historia europea, justo antes y después de la II Guerra Mundial.

París era la capital cultural del mundo, y en particular de la moda. Y por sus salones se paseaban e imponían su estilo toda una generación deslumbrante de costureros: Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiapparelli... y el español Cristóbal Balenciaga, que llegó a la capital francesa proveniente de San Sebastián (País Vasco).

De qué trata "Cristóbal Balenciaga" La serie comienza cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Cristóbal Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos. En la serie, creada por Lourdes Iglesias y los 12 veces ganadores del Goya Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga ("La trinchera infinita"), Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Balenciaga, un hombre enigmático y con un talento extraordinario que desafió las convenciones sociales de la época y revolucionó el mundo de la moda. La nueva producción llega en exclusiva a Star+ el próximo 19 de enero con todos los episodios disponibles. The New Look, la serie sobre Christian Dior Más joven y con el instinto para adaptarse al prêt-à-porter, Christian Dior provocó sensación tras la guerra en 1947 con su línea "New Look", que supuso toda una renovación del mundo de la moda tras la terrible guerra. La serie de Apple TV, rodada en inglés, aborda no solamente la figura de Dior (Ben Mendelsohn), sino la terrible suerte de su hermana Catherine (Maisie Williams), detenida y deportada a un campo de concentración por los nazis por colaborar con la Resistencia. Y Coco Chanel, de nuevo, interpretada por Juliette Binoche. Un personaje que "merece una serie aparte", confiesa Lourdes Iglesias, que en "Cristóbal Balenciaga" dio el papel de la controvertida diseñadora a la actriz francesa Anouk Grinberg. Coco Chanel mantuvo un romance con un espía alemán, y llegó a colaborar con los nazis para una descabellada intentona de firmar un acuerdo de paz con el primer ministro británico Winston Churchill, mientras París ardía a su alrededor.

