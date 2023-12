El museo de arte de Virginia devuelve 44 piezas robadas a Egipto, Turquía e Italia

"La evidencia clara y convincente presentada a VMFA no dejó dudas de que el museo no tiene un título claro para estas 44 obras de arte antiguo", dijo en un comunicado Michael R. Taylor, curador jefe y subdirector de arte y educación del museo. "El arte robado o saqueado no tiene cabida en nuestras galerías o colección, por lo que estamos encantados de devolver estas obras a sus países de origen", puntualizó.