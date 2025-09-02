El Museo de Cultura Pop de Seattle cerrará su icónica muestra dedicada a Nirvana tras 14 años en exhibición

Los fans y los residentes de la ciudad expresaron su descontento con la decisión del museo de cerrar la muestra de la icónica banda.

La exposición dedicada a la banda oriunda de Seattle terminará el 7 de septiembre.

El Museo de Cultura Pop de Seattle ( MoPOP , antiguo Experience Music Project) cerrará su icónica exhibición de Nirvana después de 14 años de funcionamiento el 7 de septiembre, y ni los fanáticos ni los residentes de la ciudad están contentos con ello. "La emblemática exposición Nirvana de MOPOP cierra el 7 de septiembre tras 14 años increíbles" , anunció el museo en Instagram.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El MoPOP organizará una celebración de despedida que durará todo el día el 6 de septiembre. Los asistentes podrán participar en un taller de fanzines, imprimir una camiseta y disfrutar de visitas guiadas y actuaciones, además de una mesa redonda.

Pero si los organizadores del evento pensaron que eso saciaría al público, se equivocaron.

“Qué grave error de juicio cometió quien tomó la decisión de cerrar esta exposición” , escribió alguien. “Imagínense si los Archivos Nacionales de Washington, D. C., decidieran guardar la Declaración de Independencia, no por necesidad, sino para hacer espacio para una nueva exposición. ¿Ven qué ridículo suena?”

“Algunas cosas son tan importantes para nuestra historia colectiva que *nunca* deberían retirarse de la exposición pública”, continuaron. “Personas de todo el mundo viajan a Seattle con el *único propósito* de ver la exposición de Nirvana; debería ser realmente permanente”.

Varios otros compartieron que tienen viajes planeados para finales de septiembre y este año sólo para ver la exhibición en persona.

"Mala elección, y se nota en los comentarios", escribió otra persona. "Lo visito siempre que voy a Seattle. Deberían hacerlo permanente".

El sitio web del museo señala que la exhibición estará cerrada para "dar paso a una futura exposición que explore las innumerables escenas musicales y músicos del noroeste del Pacífico a lo largo de décadas y géneros".

Nirvana fue formada por Kurt Cobain y Krist Novoselic en Aberdeen, Washington, en 1987. (El baterista Dave Grohl se unió a la banda en 1990).

La banda es sinónimo de la escena grunge de Seattle y se le atribuye haber transformado la cara de la música alternativa a principios de la década de 1990. Nirvana firmó con DGC Records en 1990 y encontró un éxito inesperado y casi instantáneo con su sencillo "Smells Like Teen Spirit" de su lanzamiento de 1991 "Nevermind".