El papá de Wanda Nara habló y desmintió que su hija esté enferma: "Es todo un invento"

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen le contestó: "No sé si es mi sensación o la de todos, lo digo con respeto. Me parece que están dando a entender que todo esto de la salud de Wanda es un invento” .

Por tal motivo, Wanda Nara se fue de la Argentina en avión privado rumbo a Turquía luego de la decisión del futbolista argentino.

wanda nara.jpg

En el vuelo viajaron Wanda, Mauro, el estilista y amigo Kennys Palacios y cuatro de los hijos de la conductora. Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi, y Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López.

El mensaje de Wanda

La mediática volvió a teñirse de morocho, tono que le gustó mucho y que dejó sólo por unos días, según dijo, "por trabajo".

Desde su cuenta de Instagram también les aclaró a sus seguidores que el motivo del viaje no tiene nada que ver con su salud: "No me voy a hacer ningún tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro".

"La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro", manifestó la mediática en otro posteo.