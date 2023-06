El polémico posteo de la ex de L-Gante tras su detención

Luego de que el cantante de cumbia 420 L-Gante quedara detenido ayer tras acusaciones de privación ilegítima de la libertad y por amenazas, su expareja Tamara Báez no se quedó callada al recibir la noticia. Los padres de Jamaica no terminaron su vínculo en buenos términos y la joven no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra el artista en redes.