El Teatro Colón anuncia su temporada 2026: ópera, ballet y conciertos de excelencia

El primer coliseo ofrecerá siete títulos líricos y tres de ópera de cámara; el ballet tendrá ocho producciones y habrá notables conciertos durante todo el año.

Todo lo que tenés saber sobre la nueva temporada en el Colón.

El Teatro Colón anunció su temporada 2026, la misma estará marcada por la excelencia y la más alta calidad artística.

La temporada de Ópera estará integrada por 7 títulos de abono y por 3 títulos de Ópera de cámara . Con Die Walküre se producirá el retorno al escenario del Colón de Wagner y el drama musical en alemán. El arte lírico francés estará representado por Les contes d'Hoffmann , de Jacques Offenbach , con la reposición de la aclamada puesta de Eugenio Zanetti que el Teatro estrenó en 2019. La creación contemporánea llegará nada menos que con un estreno mundial: el de Dementia , obra que la institución comisionó al celebrado compositor argentino Oscar Strasnoy .

La tradición italiana, fundamento de los orígenes de este Teatro, estará presente en la temporada con 5 títulos que abarcan desde el bel canto decimonónico con I Capuleti e i Montecchi , tragedia lírica de Vincenzo Bellini transcurridas más de cinco décadas desde su estreno en esta sala; Manon Lescaut de Puccini , en lo que será una versión concierto que se ofrecerá en el Palacio Libertad ; Pagliacci de Ruggero Leoncavallo y Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni , con la dirección de escena de Hugo de Ana, inaugurará la temporada en el mes de abril con toda la intensidad del verismo; y la monumental Otello de Giuseppe Verdi .

La Ópera de cámara posibilitará el encuentro con tres creaciones ineludibles del siglo XX como son la Historia del soldado de Igor Stravinsky, la Ópera de los tres centavos de Weill-Brecht y Otra vuelta de tuerca de Benjamin Britten .

Bajo la dirección de Julio Bocca el Ballet Estable del Teatro Colón presentará ocho títulos, dos de los cuales serán protagonizados por Marianela Nuñez. Los espectáculos combinan reposiciones, estrenos argentinos y un estreno mundial. En marzo será El lago de los cisnes con coreografía de Raúl Candal , la misma versión estrenada por Julio Bocca en su despedida de 2007. En mayo llegará el Programa mixto con Études de Harald Lander , Aftermath del argentino Demis Volpi y Come in de Aszure Barton , tres obras de los siglos XX y XXI que tendrán su estreno argentino.

En julio se ofrecerá el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas, la creación de Christopher Wheeldon con producción del Ballet Real de Dinamarca y la Filarmónica de Buenos Aires. En septiembre se estrenará mundialmente Borges, obra comisionada a Goyo Montero, con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton. En noviembre, Manon, de Kenneth MacMillan, con producción de los Talleres del Teatro Colón y con participación de la Filarmónica de Buenos Aires. En diciembre cerrará la temporada El cascanueces, en la versión coreográfica de Silvia Bazilis, con la Orquesta Estable y el Coro de Niños del Teatro Colón. La presencia de artistas invitados internacionales se confirmará según disponibilidad, y puede no coincidir con todas las funciones del abono.

Conciertos en la temporada 2026 del Teatro Colón

A lo largo de los 19 conciertos de su ciclo de abono y 8 conciertos extraordinarios, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cuya directora principal es Zoe Zeniodi, convocará varios solistas y directores de gran trascendencia internacional celebrando su 80 aniversario.

La Orquesta Estable del Teatro Colón, con la flamante dirección de Alejo Pérez, tendrá su ciclo de 3 presentaciones además de formar parte de las temporadas de ópera y ballet.

La Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, semillero musical argentino, ofrecerá un ciclo de 8 conciertos, de marzo a diciembre.

Cine y música en el Colón

El Colón Contemporáneo, bajo la dirección de Martín Bauer, ofrecerá 4 nuevas funciones en la Sala Principal. La programación abarca 5 estrenos latinoamericanos de obras de los siglos XX y XXI que incluyen desde obras sinfónicas a grandes creaciones para medios mixtos (instrumentos acústicos + electrónica). Su temporada será inaugurada con la proyección e interpretación en vivo del icónico film Blade Runner.

En su versátil espacio, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), dirigido por Martín Bauer, presenta una temporada heterogénea con 12 propuestas que incluyen danza contemporánea, música electroacústica y electrónica, instalaciones audiovisuales, conferencias, clases magistrales, performance, teatro, ópera, cine experimental, posibilitando un espacio para la reflexión activa.

Con 5 títulos pensados para toda la familia, que incluirán óperas y ballets, el Colón para niños, a cargo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, incluirá desde El rey Arturo, una semi-ópera con la magnífica música del Barroco inglés a Cuentos líricos, dos micro-óperas basadas en el imaginario de escritores argentinos, y las versiones adaptadas de El barbero de Sevilla y El lago de los cisnes. La temporada culmina con toda la magia de Un sueño navideño, un ballet cantado en un acto.

Estructurado a través de 11 ejes temáticos, el Salón Dorado ofrecerá cuantiosas propuestas dando lugar a la música coral, vocal e instrumental de cámara, a las manifestaciones urbanas como el tango y el jazz, así como al diálogo entre diversos lenguajes artísticos, dando lugar tanto a los jóvenes talentos argentinos como rindiendo homenaje a los grandes maestros de la música nacional.

En el plano internacional, la visita de la Berliner Philharmoniker (Filarmónica de Berlín) que luego de veintiséis años retornará al escenario del Teatro Colón para ofrecer 3 conciertos, liderada por Kirill Petrenko, su director titular y presentando al pianista Daniil Trifonov en calidad de solista.

A coproducciones como los ciclos de Grandes Intérpretes y [Aura] se añaden en 2026 obras como Astor, Piazzolla eterno y nuevas experiencias multisensoriales del nuevo ciclo Colón Inmersivo: Monet y Aida.

Abonos para la temporada 2026 del Teatro Colón

La renovación de abonos para la Temporada 2026 se podrá realizar a partir del viernes 12 de diciembre de lunes a viernes de manera presencial de 9:00 a 16:45 horas ingresando por Libertad 621 con turno previo. O de manera online ingresando a www.teatrocolon.org.ar.