Hay películas que logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo sin problema. Con frases divertidas, protagonistas inolvidables y una trama que desafió los mandatos de su época, esta historia volvió a captar la atención del público con su regreso a Netflix.
¡Glamour y justicia! Este clásico del cine acaba de llegar a Netflix y no te lo podes perder
Una historia divertida y emblemática vuelve al catálogo de la plataforma y ya se encuentra en el top de las más vistas de enero.
-
Un documental de Stranger Things llega a Netflix
-
¡Falta una semana! Netflix está por estrenar un impactante drama policial con Ben Afflec y Matt Damon como protagonistas
Desde el 1 enero, la plataforma de streaming sumó una comedia que marcó a toda una generación con un mensaje feminista y que, incluso hoy, atrae tanto a quienes ya la conocen, como a quienes la ven por primera vez.
¿De qué se trata "Legalmente rubia"?
La historia gira en torno a Elle Woods, una joven californiana acostumbrada a brillar en concursos y eventos sociales. Su vida cambia de manera abrupta, cuando su pareja decide dejarla para enfocarse en un futuro académico que, según él, no encaja con su estilo de vida.
Pero en vez de resignarse, Elle toma una decisión inesperada: estudiar Derecho e ingresar a una de las universidades más exigentes del mundo. Desde ahí, lo que empezó como un intento por demostrar su valor, se transforma en un camino de autoconocimiento, donde se enfrenta a los prejuicios, estereotipos y desafíos académicos.
Estrenada en 2001 y dirigida por Robert Luketic, esta producción se convirtió en un ícono y potenció la carrera de su protagonista, Reese Witherspoon. El éxito fue tal, que hay hasta un musical de Broadway inspirado en el film.
Tráiler de "Legalmente rubia"
El tráiler de la película se puede ver acá:
Reparto de "Legalmente rubia"
El elenco está conformado por grandes estrellas de Hollywood:
-
Reese Witherspoon como Elle Woods
Luke Wilson como Emmett Richmond
Jennifer Coolidge como Paulette Bonafonté
Selma Blair como Vivian Kensington
Matt Davis como Warner Huntington III
Ali Larter como Brooke Taylor Windham
Victor Garber como el profesor Callahan
Linda Cardellini como Chutney
Oz Perkins como David Kidney
Dejá tu comentario