¡Glamour y justicia! Este clásico del cine acaba de llegar a Netflix y no te lo podes perder + Seguir en









Una historia divertida y emblemática vuelve al catálogo de la plataforma y ya se encuentra en el top de las más vistas de enero.

La aclamada película del 2001 volvió al catálogo de Netflix. Gentileza - ACMI

Hay películas que logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo sin problema. Con frases divertidas, protagonistas inolvidables y una trama que desafió los mandatos de su época, esta historia volvió a captar la atención del público con su regreso a Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el 1 enero, la plataforma de streaming sumó una comedia que marcó a toda una generación con un mensaje feminista y que, incluso hoy, atrae tanto a quienes ya la conocen, como a quienes la ven por primera vez.

Legalmente Rubia Gentileza - Variety ¿De qué se trata "Legalmente rubia"? La historia gira en torno a Elle Woods, una joven californiana acostumbrada a brillar en concursos y eventos sociales. Su vida cambia de manera abrupta, cuando su pareja decide dejarla para enfocarse en un futuro académico que, según él, no encaja con su estilo de vida.

Pero en vez de resignarse, Elle toma una decisión inesperada: estudiar Derecho e ingresar a una de las universidades más exigentes del mundo. Desde ahí, lo que empezó como un intento por demostrar su valor, se transforma en un camino de autoconocimiento, donde se enfrenta a los prejuicios, estereotipos y desafíos académicos.

Estrenada en 2001 y dirigida por Robert Luketic, esta producción se convirtió en un ícono y potenció la carrera de su protagonista, Reese Witherspoon. El éxito fue tal, que hay hasta un musical de Broadway inspirado en el film.

Tráiler de "Legalmente rubia" El tráiler de la película se puede ver acá: Embed - Una rubia muy legal (2001) Trailer español Reparto de "Legalmente rubia" El elenco está conformado por grandes estrellas de Hollywood: Reese Witherspoon como Elle Woods

Luke Wilson como Emmett Richmond

Jennifer Coolidge como Paulette Bonafonté

Selma Blair como Vivian Kensington

Matt Davis como Warner Huntington III

Ali Larter como Brooke Taylor Windham

Victor Garber como el profesor Callahan

Linda Cardellini como Chutney

Oz Perkins como David Kidney

Temas Netflix

Streaming