SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de enero 2026 - 13:00

¡Glamour y justicia! Este clásico del cine acaba de llegar a Netflix y no te lo podes perder

Una historia divertida y emblemática vuelve al catálogo de la plataforma y ya se encuentra en el top de las más vistas de enero.

La aclamada película del 2001 volvió al catálogo de Netflix.

La aclamada película del 2001 volvió al catálogo de Netflix.

Gentileza - ACMI

Hay películas que logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo sin problema. Con frases divertidas, protagonistas inolvidables y una trama que desafió los mandatos de su época, esta historia volvió a captar la atención del público con su regreso a Netflix.

Desde el 1 enero, la plataforma de streaming sumó una comedia que marcó a toda una generación con un mensaje feminista y que, incluso hoy, atrae tanto a quienes ya la conocen, como a quienes la ven por primera vez.

Informate más
Legalmente Rubia

¿De qué se trata "Legalmente rubia"?

La historia gira en torno a Elle Woods, una joven californiana acostumbrada a brillar en concursos y eventos sociales. Su vida cambia de manera abrupta, cuando su pareja decide dejarla para enfocarse en un futuro académico que, según él, no encaja con su estilo de vida.

Pero en vez de resignarse, Elle toma una decisión inesperada: estudiar Derecho e ingresar a una de las universidades más exigentes del mundo. Desde ahí, lo que empezó como un intento por demostrar su valor, se transforma en un camino de autoconocimiento, donde se enfrenta a los prejuicios, estereotipos y desafíos académicos.

Estrenada en 2001 y dirigida por Robert Luketic, esta producción se convirtió en un ícono y potenció la carrera de su protagonista, Reese Witherspoon. El éxito fue tal, que hay hasta un musical de Broadway inspirado en el film.

Tráiler de "Legalmente rubia"

El tráiler de la película se puede ver acá:

Embed - Una rubia muy legal (2001) Trailer español

Reparto de "Legalmente rubia"

El elenco está conformado por grandes estrellas de Hollywood:

  • Reese Witherspoon como Elle Woods

  • Luke Wilson como Emmett Richmond

  • Jennifer Coolidge como Paulette Bonafonté

  • Selma Blair como Vivian Kensington

  • Matt Davis como Warner Huntington III

  • Ali Larter como Brooke Taylor Windham

  • Victor Garber como el profesor Callahan

  • Linda Cardellini como Chutney

  • Oz Perkins como David Kidney

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias