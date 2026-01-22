Ashton Kutcher confirmó si se inspiró en Elon Musk para interpretar un villano, por primera vez en su carrera + Seguir en









Una producción de Ryan Murphy que explora la obsesión contemporánea por la perfección física

Según Kutcher el villano representa situaciones muy comunes en la vida cotidiana y por eso es posible establecer un paralelismo directo con personas conocidas Mark Sagliocco/WireImage

Tras tres años alejado de la actuación, Ashton Kutcher eligió regresar a la pantalla chica con un papel que marca un quiebre en su trayectoria. En The Beauty, la nueva serie de Ryan Murphy, el actor encarna por primera vez a un antagonista central, un magnate que controla un negocio capaz de alterar el destino humano. La decisión estuvo directamente vinculada al vínculo creativo con el showrunner, quien escribió el rol pensando en él.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El personaje despertó comparaciones inmediatas con líderes tecnológicos contemporáneos, en especial por su poder económico y su influencia global. En redes sociales surgieron paralelismos con figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg, una asociación que Kutcher se encargó de desmentir de forma explícita. Según explicó, no existe un modelo real detrás del villano y cualquier semejanza responde más a una lectura del público que a una construcción deliberada.

Ashton Kutcher.webp ¿Ashton Kutcher se inspiró en Elon Musk para su papel en The Beauty? A pesar de haber reconocido el por qué de las interpretaciones, Ashton negó haber tomado como referencia a empresarios reales. Para el actor, su rol representa una idea más abstracta del poder concentrado y no una figura puntual del mundo corporativo.

Desde su perspectiva, el desafío actoral pasó por encontrar una lógica interna que justificara decisiones extremas. El villano de The Beauty no se presenta como un caricaturesco hombre malvado, sino como alguien convencido de estar ofreciendo una solución deseada por la sociedad.

The Beauty Gentileza - TheWrap De qué trata The Beauty La serie se sitúa en un mundo atravesado por la obsesión con la estética y la perfección física. En ese contexto, una droga promete transformar cuerpos comunes en versiones ideales, con un costo oculto que se manifiesta de manera progresiva y brutal. La historia combina elementos de thriller, ciencia ficción y body horror para examinar los límites éticos del deseo humano.

A medida que la sustancia se expande, las consecuencias exceden el plano individual y se convierten en una amenaza global. La trama introduce interrogantes sobre el futuro de la humanidad, el valor de la inteligencia y el lugar de la empatía en una sociedad donde todo puede convertirse en mercancía. Tráiler de The Beauty Embed - The Beauty | Ocial Trailer | Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher | FX Reparto de The Beauty Reparto principal Evan Peters como Cooper Madsen

Rebecca Hall como Jordan Bennett

Ashton Kutcher como The Corporation

Anthony Ramos como The Assassin

Jeremy Pope como Jeremy Reparto secundario Amelia Gray Hamlin

Ari Graynor

Bella Hadid

Ben Platt

Billy Eichner

Isabella Rossellini

Jaquel Spivey

Jessica Alexander

Jon Jon Briones

John Carroll Lynch

Julie Halston

Lux Pascal

Meghan Trainor

Nicola Peltz Beckham

Peter Gallagher

Vincent D’Onofrio