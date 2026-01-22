SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de enero 2026 - 15:15

Ashton Kutcher confirmó si se inspiró en Elon Musk para interpretar un villano, por primera vez en su carrera

Una producción de Ryan Murphy que explora la obsesión contemporánea por la perfección física

Según Kutcher el villano representa situaciones muy comunes en la vida cotidiana y por eso es posible establecer un paralelismo directo con personas conocidas

Mark Sagliocco/WireImage

Tras tres años alejado de la actuación, Ashton Kutcher eligió regresar a la pantalla chica con un papel que marca un quiebre en su trayectoria. En The Beauty, la nueva serie de Ryan Murphy, el actor encarna por primera vez a un antagonista central, un magnate que controla un negocio capaz de alterar el destino humano. La decisión estuvo directamente vinculada al vínculo creativo con el showrunner, quien escribió el rol pensando en él.

El personaje despertó comparaciones inmediatas con líderes tecnológicos contemporáneos, en especial por su poder económico y su influencia global. En redes sociales surgieron paralelismos con figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg, una asociación que Kutcher se encargó de desmentir de forma explícita. Según explicó, no existe un modelo real detrás del villano y cualquier semejanza responde más a una lectura del público que a una construcción deliberada.

Ashton Kutcher.webp

¿Ashton Kutcher se inspiró en Elon Musk para su papel en The Beauty?

A pesar de haber reconocido el por qué de las interpretaciones, Ashton negó haber tomado como referencia a empresarios reales. Para el actor, su rol representa una idea más abstracta del poder concentrado y no una figura puntual del mundo corporativo.

Desde su perspectiva, el desafío actoral pasó por encontrar una lógica interna que justificara decisiones extremas. El villano de The Beauty no se presenta como un caricaturesco hombre malvado, sino como alguien convencido de estar ofreciendo una solución deseada por la sociedad.

The Beauty

De qué trata The Beauty

La serie se sitúa en un mundo atravesado por la obsesión con la estética y la perfección física. En ese contexto, una droga promete transformar cuerpos comunes en versiones ideales, con un costo oculto que se manifiesta de manera progresiva y brutal. La historia combina elementos de thriller, ciencia ficción y body horror para examinar los límites éticos del deseo humano.

A medida que la sustancia se expande, las consecuencias exceden el plano individual y se convierten en una amenaza global. La trama introduce interrogantes sobre el futuro de la humanidad, el valor de la inteligencia y el lugar de la empatía en una sociedad donde todo puede convertirse en mercancía.

Tráiler de The Beauty

Embed - The Beauty | Ocial Trailer | Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher | FX

Reparto de The Beauty

Reparto principal

  • Evan Peters como Cooper Madsen

  • Rebecca Hall como Jordan Bennett

  • Ashton Kutcher como The Corporation

  • Anthony Ramos como The Assassin

  • Jeremy Pope como Jeremy

Reparto secundario

  • Amelia Gray Hamlin

  • Ari Graynor

  • Bella Hadid

  • Ben Platt

  • Billy Eichner

  • Isabella Rossellini

  • Jaquel Spivey

  • Jessica Alexander

  • Jon Jon Briones

  • John Carroll Lynch

  • Julie Halston

  • Lux Pascal

  • Meghan Trainor

  • Nicola Peltz Beckham

  • Peter Gallagher

  • Vincent D’Onofrio

