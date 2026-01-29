Oprah Winfred festeja sus 72 años: el programa más visto en la historia, sus millones y los problemas de peso

La reconocida figura estadounidense tiene una trayectoria televisiva récord, acumuló una fortuna personal enorme y es centro del debate público sobre la corporalidad de las celebridades.

A los 72 años, Oprah Winfred llega a un nuevo aniversario convertida en una figura central del espectáculo global , con influencia que excede largamente la pantalla. Su nombre quedó asociado a entrevistas históricas, decisiones editoriales con impacto real y una relación muy directa con audiencias masivas.

La conductora construyó una carrera marcada por contrastes , con un éxito temprano, control creativo poco habitual dentro televisiones estadounidenses, además relatos personales atravesados por experiencias duras. Ese combo explica parte del vínculo que sostuvo con millones de personas durante décadas.

Lejos del relato lineal, su recorrido combina logros extraordinarios con conflictos expuestos públicamente . Entre ellos, una discusión persistente alrededor del cuerpo, el peso y la presión social, tema que ella misma puso sobre la mesa en primera persona.

Nacida en Mississippi , criada en condiciones muy complejas, Winfred comenzó dentro medios locales antes de dar el salto nacional. Durante los años ochenta asumió la conducción de un talk show matutino que rápidamente rompió esquemas tradicionales.

The Oprah Winfrey Show apostó por un tono íntimo , lejos del sensacionalismo puro. Entrevistas extensas, relatos personales, debates sociales y literatura convivían dentro un mismo formato. Durante 25 temporadas consecutivas , el ciclo lideró audiencias en Estados Unidos. La capacidad para marcar agenda fue tan grande que libros recomendados multiplicaban ventas y testimonios emitidos disparaban discusiones nacionales.

Los millones que acumuló Oprah

El éxito televisivo fue apenas una parte. Winfred entendió temprano la lógica empresarial del negocio mediático. Fundó su propia productora, negoció derechos y conservó control sobre contenidos, algo poco habitual para una conductora mujer dentro esa industria.

Forbes la ubicó durante años entre las mujeres más ricas del planeta. Su patrimonio, estimado en varios miles millones dólares, incluye inversiones inmobiliarias, acuerdos editoriales, participaciones audiovisuales y una cadena televisiva propia.

Más allá números, el rasgo distintivo fue diversificar ingresos sin quedar atada a un solo formato. Ese movimiento le permitió sostener relevancia incluso tras despedirse del programa diario. Igual, como ocurre con cualquier estimación patrimonial, existen variables difíciles comprobar con precisión total.

Oprah confesó haber bajado 20 kilos tomando Ozempic

En 2023, Winfred habló abiertamente sobre su descenso de peso, estimado en unos 20 kilos. Reconoció haber recurrido a medicamentos recetados para tratar obesidad, entre ellos Ozempic, y explicó que dejó atrás años de culpa personal.

Durante décadas había promovido dietas, rutinas y discursos de autocontrol. Por eso, su confesión generó ruido. Para algunos, significó alivio; para otros, contradicción. Ella sostuvo que comprender obesidad como condición médica cambió su mirada.

Especialistas remarcan que estos tratamientos no funcionan igual en todas las personas y requieren seguimiento profesional. Winfred evitó presentarse como ejemplo universal. Esa cautela muestra conciencia sobre un tema atravesado por salud, mercado farmacéutico y expectativas sociales.

Así, a los 72, su figura sigue generando conversación. Entre admiración, crítica y debate abierto, Oprah Winfred mantiene algo poco común, que es la capacidad para interpelar públicos muy distintos, incluso cuando el foco está puesto sobre su propia historia.