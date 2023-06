Filtran una carta que la hija de Nicole Neumann le escribió a Manu Urcera

Así fue que en Intrusos (América), la periodista Marcela Tauro aseguró que semanas atrás Indiana habría presentado una denuncia contra la modelo en la Justicia, en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre.

Siempre de acuerdo al testimonio de la panelista, que evitó ahondar en detalles sobre esta supuesta presentación judicial, se habría incluido como prueba una grabación.

Nicole Neumann Indiana Cubero.webp Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Una denuncia por "violencia psicológica"

La abogada de Cubero, Lidia Rosenstein, confirmó la denuncia que realizó Indiana por "violencia psicológica", en el programa televisivo "A la Barbarossa" (Telefe).

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y que era lo que correspondía, porque así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, aseguró.

Luego, continuó: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”. Allí, se le consultó si ese tercero podría ser Manuel Urcera, y la letrada respondió sugerente: “Por ejemplo”. Más adelante aseguró que el piloto es “un hombre violento que tiene dos causas”.

También la letrada subrayó que este es un caso de “violencia psicológica” y señaló que cuando hay una denuncia familiar de parte del padre “se resuelve con la exclusión del hogar”. Sin embargo, es diferente cuando “se trata de la madre, ya que los juzgados por el tema de la ley de género son muy precavidos y no creen que una mamá puede ser violenta”.

Cuando la periodista le consultó si era verdad que Indiana no pudo sacar su ropa de la casa materna, Rosenstein aseguró: “Desde diciembre no podía sacar sus pertenencias, la mamá aparentemente tenía la esperanza de que volviera y por eso no se la entregaba. Va con 2 amigas porque se sentía más cómoda, ella no quiere tener contacto con su mamá. En este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra”.

Por último, la letrada confirmó que Indiana está haciendo terapia y tiene muy buena relación con las hermanas. Y explicó que prefiere no ir a las fiestas familiares para evitar los roces con Neumann.

Por estas horas, también salió a la luz una carta que escribió Indiana sobre el novio de su mamá, en marzo de 2022, antes de la pelea familiar. Todo ocurrió en el marco de una tarea escolar de inglés que tuvo que realizar la adolescente y eligió hablar sobre Urcera porque la consigna era “mi persona favorita”.

“Mi persona de 2021 debería ser Manu, el novio de mi mamá. Lo conocimos el 3 de julio de 2021 en el cumpleaños de mi hermana. Él fue muy amable y amoroso. Nos trajo alegría e hizo más feliz a mi mamá”, comenzó Indiana.

Acto seguido contó que conoció al entorno del piloto y que este se volvió parte de su familia. “Son todos muy generosos y cariñosos”, destacó. Después, agregó datos sobre el rol que ocupa el deportista en la vida familiar. “Para mi mamá fue muy difícil quedarse todo el día con nosotras, pero ahora él la ayuda con eso”, señaló y contó que él las ayuda con los estudios.

“Manu nos enseñó sobre carreras de autos y ahora me encantan. Todas las semanas vamos a las carreras porque él es piloto y vemos Fórmula 1 juntos. Es muy bueno y divertido pasar tiempo con él. Por eso creo que es mi persona de 2021″, concluyó.