George Clooney cree que fue "un error" que Kamala Harris reemplazara a Joe Biden contra Donald Trump

El actor y partidario demócrata había afirmado que el partido iba a perder si Biden se presentaba tras su desastrosa actuación en el debate contra Trump.

George Clooney cree que los demócratas cometieron un "error" al presentar a Kamala Harris como candidata contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

El actor de 64 años escribió un artículo de opinión en el New York Times pidiendo que el presidente en funciones, Joe Biden , se retirara antes de las elecciones de noviembre pasado, pero considera que el partido debería haber celebrado unas primarias en lugar de seleccionar a la entonces vicepresidenta para "competir contra su propio historial".

Clooney declaró a CBS Sunday Morning: "Quería que hubiera, como escribí en el artículo de opinión, unas primarias (elecciones para seleccionar un nuevo candidato demócrata). Pongamos esto a prueba rápidamente y pongámoslo en marcha. Creo que el error de que fuera Kamala la candidata fue que tuvo que competir contra su propio historial. Es muy difícil hacerlo si el objetivo de la candidatura es decir: 'Yo no soy esa persona'. Es difícil, y por eso le impusieron una tarea muy complicada. Sinceramente, creo que fue un error”.

Biden se retiró de la contienda en julio de 2024 en medio de una creciente presión (Harris acabó perdiendo las elecciones ante Trump), y el hijo del expresidente, Hunter Biden , lanzó una diatriba llena de improperios contra el actor que interpretaba a Jay Kelly a principios de este año.

Hunter dijo: "¿Qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dedicado 52 años de su maldita vida al servicio de este país y decides que tú, George Clooney, vas a publicar básicamente un anuncio de página completa en el maldito New York Times para socavar al presidente?”.

Sin embargo, la estrella de Hollywood no tiene intención de establecer una disputa con Hunter.

Clooney dijo: "Podría dedicar mucho tiempo a desmentir muchas de las cosas que dijo... pero la realidad es que no creo que mirar hacia atrás de esa manera sea útil para nadie. Particularmente para él. No creo que sea útil para el Partido Demócrata. Así que simplemente le deseo una pronta recuperación y espero que mejore, y ahí lo dejo. Tengo muchas opiniones personales al respecto, pero no creo que sea útil tener una disputa pública con él”.

En aquel momento escribió: "No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara de Representantes y perderemos el Senado. Esta no es solo mi opinión; es la opinión de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado. De todos y cada uno, independientemente de lo que digan públicamente”.