George Clooney y Adam Sandler protagonizarán lo nuevo de Noah Baumbach en Netflix

Los detalles de la trama son escasos en este momento, aparte de ser una película divertida y emotiva sobre adultos sobre la mayoría de edad. Baumbach tiene un acuerdo exclusivo con la plataforma de streaming ya que anteriormente dirigió The Meyerowitz Stories (New and Selected), que también protagonizó Sandler, Historia de matrimonio y más recientemente Ruido blanco. También coescribió la película más taquillera del año, Barbie, con su pareja la también directora Greta Gerwig.