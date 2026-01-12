Murió Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de Grateful Dead

Grateful Dead plantó la semilla del rock psicodélico de los 60 en San Francisco, cosechando éxito tanto con sus shows en vivo como comercialmente, y disfrutando de una base fiel y numerosa de seguidores.

Bob Weir , miembro fundador del icónico grupo de rock estadounidense Grateful Dead murió a sus 78 años tras lidiar con un cáncer y varios problemas pulmonares. La noticia fue compartida en un post en las redes sociales de Weir.

El guitarrista, vocalista y narrador “valientemente” superó el cáncer tras ser diagnosticado en julio, indicó el comunicado. Murió “pacíficamente” y rodeado de sus seres queridos después de sucumbir a problemas pulmonares subyacentes, agregó el texto.

Weir, el miembro más joven de la banda influenciada por el rock, folk y blues que dominó la escena jam durante años, actuó tan recientemente como el pasado verano, cuando los miembros restantes de la banda se reunieron para conciertos en el Golden Gate Park de San Francisco para celebrar el 60 aniversario del grupo. Comenzó el tratamiento contra el cáncer solo unas semanas antes de esos conciertos, según el comunicado.

Escribió o coescribió canciones emblemáticas de la banda como “Sugar Magnolia”, “Truckin’”, “Cassidy” y “Throwing Stones” .

“Su trabajo hizo más que llenar salas con música; era una luz cálida que llenaba el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de seguidores llevan consigo. Cada acorde que tocó, cada palabra que cantó, fue parte integral de las historias que tejía. Había una invitación: a sentir, a cuestionar, a explorar y a pertenecer”, señala el anuncio.

El legado de Grateful Dead

La banda cambió de nombre en 1995, cuando murió Jerry García, con el resto de los miembros supervivientes girando como Dead y, después, como Dead & Company.

La muerte de Weir deja al baterista Bill Kreutzmann como el único miembro fundador superviviente de Grateful Dead. El bajista Phil Lesh falleció en 2024, y el cantante y teclista Ron “Pigpen” McKernan falleció en 1973.