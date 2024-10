"God of War", la serie de Amazon encontró a su nuevo showrunner

La adaptación de la serie televisiva God of War en Amazon ha encontrado su nuevo showrunner. Según el portal Variety Ronald D. Moore se ha unido al programa como guionista, showrunner y productor ejecutivo. Moore se une a la serie poco después de que se informara que el showrunner original Rafe Judkins había abandonado la serie .

Judkins abandonó God of War junto con los productores ejecutivos Hawk Ostby y Mark Fergus. Al parecer, habían completado varios guiones para la serie, pero Amazon y el estudio Sony Pictures Television decidieron tomar una dirección creativa diferente.

Moore regresó recientemente a Sony Pictures Television con un nuevo contrato general después de haber dejado el estudio independiente para firmar un acuerdo con Disney y 20th Television. Anteriormente había estado con Sony durante aproximadamente una década, tiempo durante el cual produjo programas exitosos como Outlander y For All Mankind .

Moore también es conocido por su trabajo en la franquicia de Star Trek, en programas como Next Generation, Voyager y Deep Space Nine, además de escribir las películas Star Trek: Generations y Star Trek: First Contact. Quizás sea más conocido por su nueva versión de Battlestar Galactica, que se emitió durante cuatro temporadas en Syfy (en ese entonces Sci-Fi Channel) y también generó dos películas para televisión, que finalizaron en 2009. Una serie precuela, Caprica, se emitió en Syfy durante una temporada en 2010.